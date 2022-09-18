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山景城試行保證基本收入計畫 月發500元 約166家庭受惠

記者李榮／山景城報導
山景城位於矽谷，生活成本高昂，市府推出保障基本收入的試行計畫。（記者李榮／攝影）
山景城位於矽谷，生活成本高昂，市府推出保障基本收入的試行計畫。（記者李榮／攝影）

矽谷城市山景城（Mountain View）宣布，推出一項保證基本收入的試行計畫。該計畫名為「Elevate MV」（提升山景城），對於符合資格的申請家庭發放每月500元的基本收入。照目前的規畫，提升山景城計畫預計為期兩年，約有166個家庭將受惠。

依據山景城市政府指出，基本收入保障計畫即日起至9月25日止接受申請，申請家庭必須是極低收入（Extremely low-income），也就是在地區中位數收入的三成以下，並且家中至少有一位18歲以下的小孩，或者正在懷孕。收入限制方面，以兩口之家為例，家庭收入必須少於4萬450元；若是四口之家，收入必須少於5萬550元；若為五口之家，收入則須少於5萬4600元。如果申請的家庭超過發放數額，則以樂透的方式選擇發放對象，不會在其中以收入再作為評比標準。

山景城市政府指出，申請者的挑選由研究人員負責，而非是由市政府直接選擇。在確認入選者的資格後，預料獲選家庭會在12月時開始收到款項。

事實上，北加州屋崙等城市，也曾啟動類似的基本收入試行計畫。

低收入 加州 矽谷

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