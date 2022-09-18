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南灣僑胞金門大橋遊行 挺台灣加入聯國

本報記者／舊金山報導
65位北加台灣僑胞來到金門大橋，聲援台灣加入聯合國。(本報記者攝影）
65位北加台灣僑胞來到金門大橋，聲援台灣加入聯合國。(本報記者攝影）

65位北加台灣僑胞17日一早，從南灣庫比蒂諾、山景城等地出發，來到舊金山金門大橋舉行遊行活動，聲援台灣加入聯合國。這也是此活動首次來到舊金山，並以戶外的形式舉辦，擴大聲勢。

上午10時30分，大部分僑胞乘坐巴士來到金門大橋南廣場的遊客中心集合，他們舉著「台灣加入聯合國」的橫幅，高喊「台灣可以幫忙」口號，希望台灣的聲音讓更多人聽到。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，南灣僑界每年都會舉辦聲援活動，為了讓更多的遊客聽到台灣的訴求，所以今天來到金門大橋。他解釋道，台灣不是聯合國會員國，所以下屬機構如世界衛生組織、糧食署、婦女地位委員會等的活動都無法參加，一些非聯合國體系的國際組織、非盈利組織也會效仿聯合國標準，看待台灣的國際參與問題，增加了台灣參與國際社會的困難度。

賴銘琪坦言，台灣目前只有14個邦交國，進入聯合國的難度很大，且中國為常任理事國擁有否決權，所以通過安理會的傳統方式進入，基本不可能。他強調，台灣人民有資格參與國際社會，更有實力和能力回饋國際社會，希望通過發聲，讓更多的人聽到訴求，在未來實現加入聯合國的願望。

金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑表示，金門大橋是舊金山的地標，希望在這裡向更多國際友人、國際社會，傳達台灣加入聯合國的訴求。南灣僑團在今年已經辦了數十場活動聲援，本次遊行得到約12個僑社支持，鄉親花一個多小時從南灣趕過來支持。「聯合國是國際重要的協調平台。」莊雅淑說，「疫情、俄烏戰爭，還有供應鏈危機等國際事務及其變動，不應將任何一個國家排除在外。」

北加南灣台灣僑界召集人李漢文表示，聲援活動是民間自願自發的，希望透過民間的力量和聲音，聲援台灣。「就台灣的經濟、科技、政治地緣關係，台灣還有自己的政府和人民，有自己的國防、軍隊、憲法，的確是一個國家。」李漢文說，「聯合國沒有理由拒絕台灣提交的申請，我們只希望成為聯合國的一員。」她強調，支持台灣應不分黨派，不分藍綠，是台灣全民的共同大事。

北加南灣台灣同鄉會會長周信結也表示，在美國舉辦戶外聲援活動很普遍。紐約新澤西州每年都會有很多鄉親到聯合國總部門前，舉辦台灣加入聯合國的聲援活動。「南灣同鄉會有53年的歷史，是南灣最大的僑團。」周信結說，「過去我們支持台灣的民主運動，現在轉變為對台灣主流外交的支持。」他分析說，中國對台灣的武力威懾已經不加掩飾了，最終目標就是用武力統一，而非和平統一。他希望僑胞邀請更多海外友人，支持台灣加入聯合國這件事。

僑界召集人李漢文強調，支持台灣應不分黨派，不分藍綠，是台灣全民的共事。(本報記者...
僑界召集人李漢文強調，支持台灣應不分黨派，不分藍綠，是台灣全民的共事。(本報記者攝影）

聯合國 舊金山 金門大橋

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