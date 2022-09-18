第70屆華僑節 6傑出華人10月獲表彰

本屆表彰的6位華人分別是趙翠薇（上排由左至右）、曹樹堃、陳詩敏、何華斌（下排由左至右）、林雄星、伍玉珍。（主辦單位提供）

今年10月，舊金山華埠 即將迎來第70屆華僑節。自1952年創辦以來，該節日已經成為華埠必不可少的節日之一。與此同時，由中華總會館與中華慧妍總會聯合舉辦的第23屆傑出華人 頒獎典禮，也將於10月15日在康年酒家舉辦。本屆表彰的六位華人分別是趙翠薇、曹樹堃、陳詩敏、何華斌、林雄星、伍玉珍。17日，主辦方在中華總會館召開記者會，並開始搜集落實資料，編排印刷紀念冊。

中華慧妍總會會長徐蘭英表示，傑出華人頒獎典禮是一塊不可磨滅的里程碑。「活動舉辦至今，23年來在各個領域不斷湧現出大量優秀僑胞。」徐蘭英說，「今年的僑胞是在十多位候選人中產生的，評選工作嚴格按照程序。」她希望社團及僑界人士能夠一如既往給予大力支持。

華僑節大會主席楊曉明表示，今年得獎的六位華人來自不同領域，其中有成功的企業家，藝術家，優秀的社區工作者和人民公僕，他們是商界的傳奇，社團的精英，他們用自己的艱苦創業的經歷，寫下不同的動人故事。楊曉明說：「我們希望通過表揚他們，激勵年輕一代，奮發圖強，希望越來越多的中國人走出中國人的圈子，走向主流社會。」