我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台6.8強震 花蓮樓倒、橋斷、火車出軌 傷亡未知

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

第70屆華僑節 6傑出華人10月獲表彰

記者王子涵／舊金山報導
本屆表彰的6位華人分別是趙翠薇（上排由左至右）、曹樹堃、陳詩敏、何華斌（下排由左至右）、林雄星、伍玉珍。（主辦單位提供）
本屆表彰的6位華人分別是趙翠薇（上排由左至右）、曹樹堃、陳詩敏、何華斌（下排由左至右）、林雄星、伍玉珍。（主辦單位提供）

今年10月，舊金山華埠即將迎來第70屆華僑節。自1952年創辦以來，該節日已經成為華埠必不可少的節日之一。與此同時，由中華總會館與中華慧妍總會聯合舉辦的第23屆傑出華人頒獎典禮，也將於10月15日在康年酒家舉辦。本屆表彰的六位華人分別是趙翠薇、曹樹堃、陳詩敏、何華斌、林雄星、伍玉珍。17日，主辦方在中華總會館召開記者會，並開始搜集落實資料，編排印刷紀念冊。

中華慧妍總會會長徐蘭英表示，傑出華人頒獎典禮是一塊不可磨滅的里程碑。「活動舉辦至今，23年來在各個領域不斷湧現出大量優秀僑胞。」徐蘭英說，「今年的僑胞是在十多位候選人中產生的，評選工作嚴格按照程序。」她希望社團及僑界人士能夠一如既往給予大力支持。

華僑節大會主席楊曉明表示，今年得獎的六位華人來自不同領域，其中有成功的企業家，藝術家，優秀的社區工作者和人民公僕，他們是商界的傳奇，社團的精英，他們用自己的艱苦創業的經歷，寫下不同的動人故事。楊曉明說：「我們希望通過表揚他們，激勵年輕一代，奮發圖強，希望越來越多的中國人走出中國人的圈子，走向主流社會。」

參加記者會的還有，中華總會館總董黃中華、肇慶總會館主席司徒仲山、合和總會館主席余健全、岡州總會館主席黃國康、三邑總會館關家澄、中華總會館通事劉榮浩、共同創辦人暨榮譽會長李人芝、共同主席張曉春。

10月舊金山華埠將迎來第70屆華僑節。由中華總會館與中華慧妍總會聯合舉辦的第23...
10月舊金山華埠將迎來第70屆華僑節。由中華總會館與中華慧妍總會聯合舉辦的第23屆傑出華人頒獎典禮也在10月舉行。本屆表彰的6位華人分別是趙翠薇、曹樹堃、陳詩敏、何華斌、林雄星、伍玉珍。（記者王子涵／攝影）

華人 華埠 舊金山

上一則

佛斯特市中餐館被盜 社區治安亮紅燈

下一則

山景城試行保證基本收入計畫 月發500元 約166家庭受惠

延伸閱讀

南加僑界慶雙十 10月9日蒙市升旗

南加僑界慶雙十 10月9日蒙市升旗
張亞中將訪灣區演講 白曉萍籲響應

張亞中將訪灣區演講 白曉萍籲響應
姚江林、梁衛文醫生妙手仁心診所重視防疫 讓患者就醫無憂

姚江林、梁衛文醫生妙手仁心診所重視防疫 讓患者就醫無憂
賽普勒斯核發中國人黃金護照醜聞 官員10月受審

賽普勒斯核發中國人黃金護照醜聞 官員10月受審
張亞中與僑胞座談 推動兩岸關係緩和

張亞中與僑胞座談 推動兩岸關係緩和

熱門新聞

一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

2022-09-16 14:12
薛乃莊鼓勵居民將庭院改造成耐旱的植物造景。（記者李榮／翻攝）

加州乾旱 水利委員：節水不是不沖馬桶少洗澡

2022-09-16 19:34
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17

北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

2022-09-15 02:18
聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
都布林越裔夫婦遭行刑式槍殺，嫌犯阿拉米達縣警威廉斯被控兩項謀殺罪。(美聯社)

越裔夫婦遭行刑式槍殺 嫌犯與一被害人約會 

2022-09-10 02:16

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出