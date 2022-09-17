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減碳 紐森簽署歷史性系列氣候法案

編譯組／美聯社16日電
加州州長紐森16日在灣區委利賀簽署一系統氣候法案。（美聯社）
加州州長紐森16日在灣區委利賀簽署一系統氣候法案。（美聯社）

為擴大加州清潔能源的使用，並減少碳排放，加州州長紐森（Gavin Newsom）16日簽署通過一系列氣候法案，他表示，這些措施將進一步確立加州在因應氣候變遷上的全球領導者地位。

紐森簽署這些法案的時間點，是在加州剛經歷過一場前所未有的極端熱浪之後。這些法案的目標包括減少少數族裔社區被天然氣和石油污染的機會、擴大使用清潔能源、加快加州大部分電力來自再生能源的速度等。

紐森16日站在灣區委利賀（Vallejo）一排太陽能板下說：「我們可高談闊論這個世界該是何模樣，並提出抗議。或者，我們可以實際呈現我們獲得的成果。」

加州民主黨參議員岡薩雷茲（Lena Gonzalez）提出的法案旨在保護弱勢社區免受石油和天然氣的污染，它禁止在住宅、學校、其他社區地點方圓3200呎範圍內挖掘新的油井和天然氣井，並要求這個範圍內現有的油井和天然氣井採取更嚴格的安全措施。

紐森簽署的另一項氣候法案要求加州在2045年之前實現碳中和，代表加州未來的碳清除量將和碳排放量一樣多。

石油業者普遍不支持紐森的氣候法案，稱這將損害一個在加州提供許多就業機會的行業。根據數據，加州的石油產量在美國排名第七。

出於不同的原因，部分環保團體也對加州氣候法案做出批評。

致力解決氣候和水資源問題的「Food and Water Watch California」反對一項對碳捕捉建立許可系統的計畫，這項計畫依賴科技把在大氣中去除的碳儲存到地底下。批評者表示，這項科技十分危險，可行性也未經證實，而且也是允許石油公司繼續排放碳的一種手段。

「Food and Water Watch California」董事巴克塔（Chirag G. Bhakta）發出聲明說：「碳捕捉是石化燃料業者為了自保放出的煙幕彈，將以我們的氣候和社區作為代價。」

紐森16日也藉機對德州共和黨領導人進行猛烈抨擊，把加州的能源生產和德州的能源生產做比較，指出德州2021年2月一場冬季暴風造成數百萬人無電可用，卻還敢批評加州的能源服務。

加州 紐森 石油

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