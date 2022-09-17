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暴風來襲 灣區18日起降大雨 氣象預測：北灣降雨最多

編譯組／灣區15日電
氣象預測，周末暴風將為灣區各地帶來明顯的降雨。（Getty Images）
氣象預測，周末暴風將為灣區各地帶來明顯的降雨。（Getty Images）

將在周末為加州帶來雨雪的暴風，目前正在阿拉斯加掀起強風、巨浪和傾盆大雨。這場暴風的時間表基本上沒有太大變化，但更新的氣象預測模型提供了更多關於灣區周末天氣狀況的資訊。

從17日起，這場暴風的冷鋒會開始為灣區帶來大風，全天候都會出現時速15哩到25哩的陣風。18日起，陣雨會從北灣蘇諾瑪海岸開始出現，隨著冷鋒逐漸南移，雨水會進入中半島、東灣、聖他克魯茲山脈，最終到達沙加緬度谷。預測18日和19日兩天偶爾會有強烈陣雨，灣區平均總降雨量將超過1吋。

受到地形影響，蘇諾瑪、聖他克魯茲和大索爾（Big Sur）山脈以西的海岸地區可能會有較強烈的風雨，這些地區的總降雨量可能超過2吋。相對地，受到雨影效應（rain shadow effect）的影響，聖荷西和聖他克拉拉谷的降雨量會比較有限，預測南灣城市的降雨量平均約為0.75吋。

到19日，冷鋒開始進入沙加緬度谷和太浩湖地區，灣區大部分地區就不會再降雨。

儘管9月暴風在灣區並不常見，但並非史無前例。國家氣象局氣象學家貝林格（Dalton Behringer）說：「灣區9月不是沒有下過雨，但會下這麼多雨的確有些罕見。」貝林格表示，這可能是幾十年來最潮濕的9月。

氣象預測舊金山此次總降雨量約會有1吋，可能是當地30多年最潮濕的9月。紀錄顯示，舊金山1989年9月的總降雨量為0.98吋，最高紀錄是1904年驚人的5.07吋。在9月單日降雨量方面，舊金山市中心9月18日降雨量的最高紀錄是1959年創下的2.01吋，9月19日是1977年創下的0.83吋。貝林格認為，要超越這些紀錄並不容易。

貝林格說：「這次降雨最多地方的應該是北灣，尤其是當地沿海地區和海拔較高的山區，但要創新紀錄不太可能。」

根據紀錄，北灣9月18日降雨量的最高紀錄是1959年創下的2.82吋，9月19日是同年創下的0.34吋。

灣區 舊金山 克魯茲

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