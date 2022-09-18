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蚊子山火受控範圍增加 下周起大風恐再擴大面積

記者江碩涵／中谷報導
蚊子山火雖受控制，但預測大風再起，恐再擴大山火面積。（翻攝自KCRA3）
蚊子山火雖受控制，但預測大風再起，恐再擴大山火面積。（翻攝自KCRA3）

加州當局14日表示，上周末天氣轉涼後，北加州普萊賽縣（Placer County）和艾爾度拉多縣（El Dorado County）爆發的「蚊子山火」（Mosquito Fire）受到控制的範圍已增加為20%，燒毀的面積破6萬英畝，雖然山火受到控制，但預測下周恐又有大風再起，相關當局擔心，山火面積恐再擴大。「蚊子山火」是加州今年的第一大的山火。

加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）表示，在森林山（Foresthill）以東的牛軛水庫（OxBow Reservoir）附近爆發的「蚊子山火」，13日面積增加至4萬9920畝，正朝東北方向的防火線前進，14日則增加到 5萬8544英畝，根據公私部門合作夥伴 Fire Integrated Real-Time Intelligence 單獨測繪山火面積已達6萬1012英畝。

消防團隊共同發言人維斯托（Chris Vestal）表示，目前共有約2700名消防員在太浩國家森林（Tahoe National Forest）和艾爾度拉多國家森林（El Dorado National Forest）中對抗大火，消防員繼續使用推土機和人手在火場周圍挖掘防火線。

隨著氣溫下降、濕度變高、大火延燒速度減緩，消防員在過去一周內得以在陡峭崎嶇的地形中加長防火線，特別是火場西部和東南部。

蚊子山火也導致周圍空氣品質不佳。（本報資料照片）
蚊子山火也導致周圍空氣品質不佳。（本報資料照片）

不過消防員也補充說明，14日雖然積極加強和確保保護這些社區的控制線，且這一整周的天氣將與過去幾天相同，持續的西南風仍會導致火勢蔓延，且下周恐又有大風再起，擔心火勢將再次擴大範圍。

普萊賽縣警長辦公室表示，截至14日止，已疏散6258名居民，但仍有90人拒絕離開。太平洋瓦電（PG&E）報告指出，普萊賽縣和艾爾度拉多縣仍有2600名客戶斷電，疏散令則持續進行。

科學家表示，過去三年來，氣候變遷使美國西部氣溫升高和變得更乾燥，未來氣候會變得愈來愈極端，山火也會愈來愈頻繁，並更具破壞性。在過去五年中，加州經歷幾場史上規模最大、破壞程度也最大的山火。

山火 加州 氣候變遷

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