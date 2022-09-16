我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

屋崙幽靈船大火主嫌家中搜出武器 恐再入獄 律師辯是運動器材

編譯組／灣區15日電
屋崙幽靈船大火主嫌可能因持有武器重回監獄。(圖截取自電視畫面)
屋崙幽靈船大火主嫌可能因持有武器重回監獄。(圖截取自電視畫面)

屋崙幽靈船大火主嫌艾米納(Derick Almena)在被允許在家中服刑之後，可能因持有武器而重返監獄。2016年12月屋崙幽靈船倉庫大火，釀成36人死亡悲劇。

阿拉米達縣檢察官於8月25日艾米納緩刑期間、搜索他在尤凱亞(Ukiah)的家，發現家中有致命武器，並於9月1日開啟他違反緩刑規則流程。法庭紀錄指出，門多西諾縣(Mendocino County)緩刑官員在他家中梳妝台頂部，找到一把短刀、十支弓、超過50支箭以及未上鎖的0.38口徑子彈。

檢察官表示，在艾米納家中發現子彈，他違反加州刑法禁止重罪犯擁有任何彈藥的規定。2021年1月，艾米納承認過失殺人罪導致36人喪生，被判12年徒刑。由於在獄中行為良好，刑期被減輕，被允許在家中服刑。

代表艾米納的民權律師謝拉(Tony Serra)認為，地方檢察官行動為騷擾並且「完全不公正」(totally unjust)。謝拉稱艾米納是北加州「好公民」(a good citizen)；他最近找到一份工作、一個家，孩子們在學校表現不錯，偶爾喜歡休閒射箭，「這從不被用於當成武器。這是一項國際認可的運動。是奧運一部分。」檢察官的觀點完全誇大理由，希望法官能了解情況。

艾米納的三年緩刑期間，包括可被未經授權的搜查。根據法院紀錄，門多西諾縣緩刑部門在艾米納從雷克縣(Lake County)搬到尤凱亞後，決定到他家進行搜查。艾米納必須於16日上午9時在屋崙戴德森法院出庭。緩刑違規判決將由法官確認，但可以是被告為其目前定罪所面臨的最長刑期。

屋崙幽靈船倉庫大火導致36人喪生，其中大部分人在那裏參加舞會，一名受害人是倉庫住民。大火發生後，調查人員發現許多火災危險，包括通往舞池的木造樓低、沒有火災出口標誌，以及置放易燃材料等。

艾米納於2013年11月開始，自倉庫華裔業主吳姓家族租賃倉庫物業，立即開始向尋求便宜租金者租用內部空間。該建築為約25名藝術家處所，即使它僅用於商業用途。儘管警察與消防員因吵鬧派對、租戶糾紛與其他問題，而被要求入內搜查，但建築物從未被關閉。消防局從未檢查務業本身，因為它不在檢查表單當中。艾米納與妻子和三個孩子住在倉庫二樓，但在致命大火發生夜晚，他們不在家中。

屋崙 檢察官 加州

上一則

華商總會攜手Citizen 用安全軟件護衛亞裔長者

下一則

紀事報民調：近半金山受訪者曾遭盜竊 對當局信心下降

延伸閱讀

人口販運受害少女刺死強暴犯 獲改判5年緩刑

人口販運受害少女刺死強暴犯 獲改判5年緩刑
全美房租最貴15城 7個在加州 屋崙4430元 全州第1高

全美房租最貴15城 7個在加州 屋崙4430元 全州第1高
十一國慶 屋崙華埠貼海報祝賀

十一國慶 屋崙華埠貼海報祝賀
緝拿牙醫徐麗麗案兇手 屋崙華埠籌賞金黃文正捐1萬

緝拿牙醫徐麗麗案兇手 屋崙華埠籌賞金黃文正捐1萬
增警察學院、發隱蔽持槍證…遏制槍枝暴力 屋崙8市長候選人獻策

增警察學院、發隱蔽持槍證…遏制槍枝暴力 屋崙8市長候選人獻策

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17
都布林越裔夫婦遭行刑式槍殺，嫌犯阿拉米達縣警威廉斯被控兩項謀殺罪。(美聯社)

越裔夫婦遭行刑式槍殺 嫌犯與一被害人約會 

2022-09-10 02:16

北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

2022-09-15 02:18
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手