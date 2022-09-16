屋崙幽靈船大火主嫌家中搜出武器 恐再入獄 律師辯是運動器材

屋崙幽靈船大火主嫌可能因持有武器重回監獄。(圖截取自電視畫面)

屋崙 幽靈船大火主嫌艾米納(Derick Almena)在被允許在家中服刑之後，可能因持有武器而重返監獄。2016年12月屋崙幽靈船倉庫大火，釀成36人死亡悲劇。

阿拉米達縣檢察官 於8月25日艾米納緩刑期間、搜索他在尤凱亞(Ukiah)的家，發現家中有致命武器，並於9月1日開啟他違反緩刑規則流程。法庭紀錄指出，門多西諾縣(Mendocino County)緩刑官員在他家中梳妝台頂部，找到一把短刀、十支弓、超過50支箭以及未上鎖的0.38口徑子彈。

檢察官表示，在艾米納家中發現子彈，他違反加州 刑法禁止重罪犯擁有任何彈藥的規定。2021年1月，艾米納承認過失殺人罪導致36人喪生，被判12年徒刑。由於在獄中行為良好，刑期被減輕，被允許在家中服刑。

代表艾米納的民權律師謝拉(Tony Serra)認為，地方檢察官行動為騷擾並且「完全不公正」(totally unjust)。謝拉稱艾米納是北加州「好公民」(a good citizen)；他最近找到一份工作、一個家，孩子們在學校表現不錯，偶爾喜歡休閒射箭，「這從不被用於當成武器。這是一項國際認可的運動。是奧運一部分。」檢察官的觀點完全誇大理由，希望法官能了解情況。

艾米納的三年緩刑期間，包括可被未經授權的搜查。根據法院紀錄，門多西諾縣緩刑部門在艾米納從雷克縣(Lake County)搬到尤凱亞後，決定到他家進行搜查。艾米納必須於16日上午9時在屋崙戴德森法院出庭。緩刑違規判決將由法官確認，但可以是被告為其目前定罪所面臨的最長刑期。

屋崙幽靈船倉庫大火導致36人喪生，其中大部分人在那裏參加舞會，一名受害人是倉庫住民。大火發生後，調查人員發現許多火災危險，包括通往舞池的木造樓低、沒有火災出口標誌，以及置放易燃材料等。

艾米納於2013年11月開始，自倉庫華裔業主吳姓家族租賃倉庫物業，立即開始向尋求便宜租金者租用內部空間。該建築為約25名藝術家處所，即使它僅用於商業用途。儘管警察與消防員因吵鬧派對、租戶糾紛與其他問題，而被要求入內搜查，但建築物從未被關閉。消防局從未檢查務業本身，因為它不在檢查表單當中。艾米納與妻子和三個孩子住在倉庫二樓，但在致命大火發生夜晚，他們不在家中。