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Castro-Mission健康中心重開 加強社區服務

記者李怡／舊金山報導
新裝修的Castro-Mission健康中心鄰里診所。（Castro-Mission健康中心提供）
新裝修的Castro-Mission健康中心鄰里診所。（Castro-Mission健康中心提供）

舊金山市長布里德和市政府官員15日宣布，新裝修的Castro-Mission健康中心鄰里診所經過近1500萬元翻修後，重新開放。翻修項目包括升級抗震、改善無障礙環境、增強患者設施和新服務，這是市內第一家以社區為基礎的初級保健診所，過去57年來一直服務於Castro和Mission社區。

Castro-Mission健康中心的患者可獲得初級保健服務，例如常規檢查、足病學、藥房諮詢、女性健康服務、行為健康服務和 HIV/AIDS預防和治療計畫，以及針對 多元性別LGBTQ+青年的專業服務。此外，性別健康計畫將於今年秋季晚些時候轉移到此健康中心，以便為服務不足的跨性別和非二元性別者，提供更多獲得高質量的性別醫療保健機會。

布里德表示，所有舊金山人的健康和福祉是市府的首要任務之一。新裝修的Castro-Mission健康中心，為Castro區和Mission區提供更好的服務。她很高興看到診所重新開業並帶來全面、集中的服務，以便能夠滿足LGBTQ+和跨性別社區的需求。

2022年7月完成的基本建設改造，包括12間升級的最先進的檢查室、4間新諮詢室，以及室內改造、抗震升級、防火升級，外部裝修包括周圍的景觀美化。

第8區市議員孟達文（Rafael Mandelman）表示，Castro-Mission健康中心的重新開放，是舊金山LGBTQ+社區的重要里程碑。50多年來，這家診所一直是社區的重要資源，翻新後將繼續提供服務。

Castro-Mission健康中心由舊金山公共衛生部 (SFDPH) 運營，為Castro和Mission社區提供全面的健康服務，並幫助滿足對更加綜合和全面的護理模式日益增長的需求。中心每年為大約3900名患者提供服務，大部分來自周邊社區。51% 的患者來自西裔社區，另外50% 來自 LGBTQ+社區。

舊金山 LGBTQ 跨性別

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