APAPA會見市長布里德 表達亞裔社區訴求

亞太公共事務聯盟主席尹集憲(左)、市長布里德(中)、聯合創始人尹集成(右)親切交談。（記者王子涵／攝影）

亞太公共事務聯盟（APAPA）主要成員，15日在華埠 東華醫院會見舊金山 市長布里德（London Breed）和市府律師邱信福（David Chiu）等；16名代表分別從教育、醫療、公共安全、華埠商業、反亞裔 仇視等領域，提出對舊金山市的建議和期許，並希望與市長展開合作，共同促進舊金山進步。

亞太公共事務聯盟聯合創始人尹集成（C.C. Yin）鼓勵參會人員，要大膽真誠地提出建議，讓市長聽到亞裔社區的聲音，對城市做出真正的改變。

會議由APAPA主席尹集憲（Henry Yin）主持；他表示，此次會議的主要目的是持續建立與市長辦公室的關係，並分享聯盟各成員的資源，建設更好的城市系統。

16位代表分別從教育、醫療、公共安全、華埠商業、反亞裔仇視等領域，提出對城市的建議和期許，並希望與市長展開合作，共同促進舊金山進步。（記者王子涵／攝影）

在回應亞裔社區最關心的公共安全問題時，布里德指出，政治操控和警員短缺是目前面臨的主要困難。她表示，當反亞裔風潮興起，亞裔長者頻頻被針對時，她與市律師邱信福首先做的，是向一些社區組織提供必要的經濟支持。然而這筆投資並沒有轉化成實際的行動，沒有達成預期的目標，導致社區不得不挺身而出。

同時，警察委員會的不配合，導致無法調配其他地區的警力增援華埠，這也加重警員短缺的問題。布里德稱，任命新任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）將會為與警局的合作帶來改變；「當政治與個人利益持續阻礙我們為城市做真正需要的事時，我也十分的沮喪。」布里德透露身為市長的局限和難處，她指出市議會與警察委員會存在的官僚主義。

「所以我們開啟這樣的對話，聽到你們所關心的，如何共同付諸於實踐，這對我來說很重要。」布里德對與會代表們說，「我要確保這樣的合作達成。」

市長布里德（左）回答代表問題。（記者王子涵／攝影）

布里德集中回應有關Laguna Honda醫院被迫關閉，影響數百位亞裔患者治療的擔心。她表示，市府已經得到突破性的進展，「在疫情期間，醫院內超過800名病人僅有8名病人去世，相比於全國其他的醫療機構失去很多病人的生命，我十分驕傲與Laguna Honda醫院的成果。」

當天出席的代表還有APAPA全國委員會地區主席朱伯忠（Buck Gee），東華醫院行政總裁張建清、舊金山華裔民主俱乐部總秘書Gregory Leung、Accenture公司代表Tony Shi、舊金山市立大學校董王兆倫、舊金山港口委員會委員李德志、美國中藥聯商會會長劉源凱、舊金山教育委員徐安、社區活動家Marsha Golangco、全美亞裔職業人士協會委員Chris Do、華埠商人協會前主席Albert Chang、舊金山大學中國商業研究主任楊小華、舊金山聯合舞獅俱樂部委員G. Preet Singh。