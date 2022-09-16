紀事報民調：近半金山受訪者曾遭盜竊 對當局信心下降

亞裔民眾認為，紀事報的民調沒有反映出亞裔遭受攻擊或威脅的真實比率。圖為遭暴力攻擊身亡的84歲泰裔老翁拉達納巴迪的女兒手持父親遺照接受訪問的畫面。（美聯社）

對公眾安全的看法和激烈的辯論，讓舊金山 今年做出多項重大的政治決定，從市長布里德（London Breed）宣布田德隆區（Tenderloin）進入緊急狀態，到歷史性罷免地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）。但在不斷摸索問題解決方案的舊金山，部分居民仍然害怕獨自步行回家或在市中心鎖自行車。

舊金山紀事報（Chronicle）委託進行的SFNext民調 發現，在1653名受訪者中，將近一半的受訪者在過去五年中是盜竊犯罪受害者，約四分之一的受訪者曾遭受人身攻擊或威脅；而且，大多數人對執法當局的信心持續下降。

民調結果顯示，45%的受訪者表示，在過去五年中至少被盜過一件物品，以混血受訪者遭盜竊比率55%為最高，非裔為54%，白人為43%。

現為政治分析家的前舊金山市議員亞基（Michael Yaki）認為這個比率非常高，他表示，雖然個人財產被盜可能不會引發和被暴力攻擊一樣的驚恐，但仍然會影響人們的安全感。

不過，如何解讀這些數據因人而異。安老自助處執行長鍾月娟（Anni Chung）說：「我很訝異數字這麼低，如果75%的人說他們曾經被盜，那我會說：『沒錯，這很常見。』」

民調發現，舊金山居民對警方不再抱有幻想，只有18%的受訪者認為警察工作出色，但高達41%的受訪者認為很差。不滿比率最高的是混血族群和西語裔，分別為52%和45%，而且這兩個群體在過去五年中遭受暴力和威脅的比率也最高。

民調顯示，身體和言語攻擊的發生率低於盜竊，約四分之一的受訪者稱，他們曾遭受威脅或攻擊。受攻擊率最高的是西語裔和混血受訪者，分為為36%和19%，但這些數字與媒體大量報導的攻擊亞裔 事件相衝突。

24歲的華裔受訪者張斯坦（Stan Zhang，音譯）和其他亞裔受訪者對這項數據提出質疑，認為民調可能沒有捕捉到針對亞裔的惡意行為和攻擊的全貌。

張斯坦說：「這項民調可能存在一定程度的偏差，從理論上來說，它可能沒有訪問到亞裔移民社區中較年長、只會說母語的居民。」

張斯坦和另一名華裔受訪者維多莉亞‧顧（Victoria Ku，音譯）強調，部分亞裔居民，特別是移民或年長者，可能不願意分享他們的經歷。維多莉亞‧顧指出，亞裔傾向於自我保護，加上主流文化和媒體經常歪曲和不公對待亞裔，導致亞裔對主流媒體的不信任。

鍾月娟表示，亞裔社區不喜歡談論被威脅和被攻擊，儘管執法單位和社區領導人不斷呼籲民眾挺身舉報，媒體也不斷報導這一趨勢，但統計數據從來沒有反映出現實。