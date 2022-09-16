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庫利南建築公司涉漏稅詐欺 多項重罪起訴

記者王子涵／舊金山報導
謝安宜以涉嫌逃漏稅和保險欺詐罪名起訴三名嫌疑人。（記者王子涵／攝影）
謝安宜以涉嫌逃漏稅和保險欺詐罪名起訴三名嫌疑人。（記者王子涵／攝影）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）15日宣布，舊金山一家石膏公司及其姐妹建築公司，多年來涉嫌稅收和保險欺詐，地檢處將以多項欺詐重罪起訴。

庫利南（Denis Cullinane）和兄弟Jeremiah經營兩家與之同名的石膏建築公司，兄弟兩人與雇員馬赫（Gemma Maher）被指控隱瞞580萬工資流水，以逃避交稅和保險費。

地檢處發表聲明稱，庫利南兄弟都在逃，他們公司的資產已被查封，逮捕令尚未執行。馬赫同時擁有愛爾蘭與美國的護照，本周早些時候已被傳訊，並被法官下令不得離開加州。她的資產也被法院下令凍結。

三名被告均為舊金山本地居民，如果被定罪，庫利南兄弟將最高面臨16年的牢獄，馬赫為15年。

「他們的罪行是不可饒恕的，這使得許多努力工作的人成為受害者。」謝安宜說，「追究庫利南的罪行是對工作者的保護，並保證我們的金融系統不被通貨膨脹及不公正的支出所剝削，對保險公司、消費者、企業和納稅人保持公正。」

2019年5月8日，一名庫利南公司木匠在工作時，被高處墜落的水平儀砸中，導致脊柱受傷，腿部失去知覺；同事們把他攙扶到車上，直到腿部恢復知覺。

庫利南兄弟向保險公司、國家賠償保險基金（SCIF）隱瞞實情近一年半；當馬赫2020年3月12日向保險公司上報時，她虛報該員工的工作經歷，淡化受傷情況，以確保雇主不承擔相關責任，進一步欺詐。

由於該公司的欺詐行為，國家賠償保險基金損失27萬元費用，加州就業發展廳（EDD）損失30萬元。庫利南公司將被處150萬罰金。

加州保險局官員勞拉（Ricardo Lara）表示，揭露欺詐行為對保護從業者和守法企業至關重要，特別是那些為受傷雇員支付最高賠償金的企業。

保險 加州 舊金山

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