我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

紀事報民調：亞裔對金山未來悲觀、對官員滿意度較低

編譯組／舊金山14日電
紀事報民調顯示，對舊金山的未來感到最悲觀的是亞裔。（美聯社）
紀事報民調顯示，對舊金山的未來感到最悲觀的是亞裔。（美聯社）

根據紀事報（Chronicle）對1653名舊金山居民所做的SFNext民意調查，占舊金山人口三分之一以上的亞裔居民，對舊金山感到悲觀的比例，為各族裔中最高。這項結果顯示出亞裔普遍的不滿情緒，這也是今年三位學區教委和地檢長博徹思（Chesa Boudin）遭到罷免的原因之一。

這項民調從今年6月下旬進行到7月，訪問民眾90多個有關舊金山生活各方面的問題。受訪者的人口統計數據反映了舊金山人口統計數據。

在490名亞裔受訪者當中，只有14%的人認為舊金山現狀兩年後會改善，這個比例是所有族裔中最低，整體受訪者有22%的人認為舊金山兩年後會改善。認為舊金山兩年後會變得更糟的亞裔受訪者比例高達44%，整體受訪者有35%的人認為舊金山兩年後會變得更糟。

美國人口普查數據顯示，舊金山有3%的人口主要語言為粵語，且不諳英語。有鑑於此，紀事報特地將問卷翻譯為粵語，訪問了92名說粵語的居民。

當被問到舊金山最大的問題為何時，亞裔受訪者最常見的答案是安全和犯罪。其他族裔受訪者大部分回答遊民。

亞裔受訪者對市府官員的滿意度比其他族裔低，20%的亞裔受訪者認為市長施政表現良好，16%認為警察表現良好，只有9%認為市議員表現良好。

從事零售業的黎女士（Le，音譯）表示，她認為市長布里德（London Breed）努力在改善舊金山社會，但成效不大。黎女士不確定明年會投票給誰，因為還不清楚是否有其他人參選市長。

華裔選民教育委員會（Chinese American Voters Education Committee ）執行董事李志威（David Lee）說：「亞裔居民對舊金山目前的政治領導人抱持懷疑態度，他們覺得，這些領導人未能解決亞裔居民擔心的事。」

華埠社區發展中心（Chinatown Community Development Center）執行董事楊重賢（Malcolm Yeung）表示，舊金山居民有負面情緒並不令人意外，因為「犯罪對每個人來說都是頭等大事」。

布里德接受訪問時表示，這項民調提供了她有用的訊息，對結果並不驚訝，但不諱言感到有些沮喪。

布里德說：「民調結果只是一小部分選民的意見。整體而言，我覺得他們的情緒與舊金山大多數人相同，我自己也是如此。我也對我們的工作成效、無法及時雇用到足夠的人力感到沮喪，但這不意味著我們會就此放棄。」

舊金山 亞裔 民調

上一則

「梅森原可獲救」 8歲女童命案凸顯阿縣處理受虐兒問題

下一則

紐森簽署精神醫療法院法案 明年10月舊金山等縣實施

延伸閱讀

金山擴大旅遊改進區納3100短租房 Airbnb、booking.com要收評估費

金山擴大旅遊改進區納3100短租房 Airbnb、booking.com要收評估費
紀事報民調：近半金山人最不滿教委會 還擔心無家可歸、犯罪

紀事報民調：近半金山人最不滿教委會 還擔心無家可歸、犯罪
金山擴旅遊改進區 短租Airbnb、booking.com要收評估費

金山擴旅遊改進區 短租Airbnb、booking.com要收評估費
金山市長選舉奇數年改偶數年？ 布里德反對

金山市長選舉奇數年改偶數年？ 布里德反對
世貿中心恐襲21周年 金山悼911 布里德：記住為救人而犧牲者

世貿中心恐襲21周年 金山悼911 布里德：記住為救人而犧牲者

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17
都布林越裔夫婦遭行刑式槍殺，嫌犯阿拉米達縣警威廉斯被控兩項謀殺罪。(美聯社)

越裔夫婦遭行刑式槍殺 嫌犯與一被害人約會 

2022-09-10 02:16
東灣都布林警局7日表示，24歲的阿拉米達縣警員小威廉姆斯（Devin Williams Jr.），開槍打死一男一女後，正在逃亡。（警局供圖）

疑捲入婚外戀 北加縣警殘忍槍殺2人逃跑

2022-09-07 15:26

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜