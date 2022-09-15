紀事報民調：亞裔對金山未來悲觀、對官員滿意度較低

紀事報民調顯示，對舊金山的未來感到最悲觀的是亞裔。（美聯社）

根據紀事報（Chronicle）對1653名舊金山 居民所做的SFNext民意調查，占舊金山人口三分之一以上的亞裔 居民，對舊金山感到悲觀的比例，為各族裔中最高。這項結果顯示出亞裔普遍的不滿情緒，這也是今年三位學區教委和地檢長博徹思（Chesa Boudin）遭到罷免的原因之一。

這項民調 從今年6月下旬進行到7月，訪問民眾90多個有關舊金山生活各方面的問題。受訪者的人口統計數據反映了舊金山人口統計數據。

在490名亞裔受訪者當中，只有14%的人認為舊金山現狀兩年後會改善，這個比例是所有族裔中最低，整體受訪者有22%的人認為舊金山兩年後會改善。認為舊金山兩年後會變得更糟的亞裔受訪者比例高達44%，整體受訪者有35%的人認為舊金山兩年後會變得更糟。

美國人口普查數據顯示，舊金山有3%的人口主要語言為粵語，且不諳英語。有鑑於此，紀事報特地將問卷翻譯為粵語，訪問了92名說粵語的居民。

當被問到舊金山最大的問題為何時，亞裔受訪者最常見的答案是安全和犯罪。其他族裔受訪者大部分回答遊民。

亞裔受訪者對市府官員的滿意度比其他族裔低，20%的亞裔受訪者認為市長施政表現良好，16%認為警察表現良好，只有9%認為市議員表現良好。

從事零售業的黎女士（Le，音譯）表示，她認為市長布里德（London Breed）努力在改善舊金山社會，但成效不大。黎女士不確定明年會投票給誰，因為還不清楚是否有其他人參選市長。

華裔選民教育委員會（Chinese American Voters Education Committee ）執行董事李志威（David Lee）說：「亞裔居民對舊金山目前的政治領導人抱持懷疑態度，他們覺得，這些領導人未能解決亞裔居民擔心的事。」

華埠社區發展中心（Chinatown Community Development Center）執行董事楊重賢（Malcolm Yeung）表示，舊金山居民有負面情緒並不令人意外，因為「犯罪對每個人來說都是頭等大事」。

布里德接受訪問時表示，這項民調提供了她有用的訊息，對結果並不驚訝，但不諱言感到有些沮喪。

布里德說：「民調結果只是一小部分選民的意見。整體而言，我覺得他們的情緒與舊金山大多數人相同，我自己也是如此。我也對我們的工作成效、無法及時雇用到足夠的人力感到沮喪，但這不意味著我們會就此放棄。」