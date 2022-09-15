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地檢長選舉首次公開辯論 謝安宜民調領先

編譯組／舊金山14日電
角逐舊金山地檢長一職的三位候選人13日晚上進行首場公開論，民調顯示謝安宜獲得的支持度最高。（本報檔案照）
角逐舊金山地檢長一職的三位候選人13日晚上進行首場公開論，民調顯示謝安宜獲得的支持度最高。（本報檔案照）

爭取前舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）剩餘任期的三名候選人，13日晚上進行首次公開辯論，在關於舊金山公共安全的激烈辯論中，三位候選人都標榜自己是強硬但謹慎的執法者。

舊金山地檢長選舉三位主要候選人，現任地檢長謝安宜、民權律師小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）和辯護律師濱崎（John Hamasaki），13日晚上在舊金山社區團體舉辦的活動中，透過Zoom進行首場公開辯論。

辯論後，由謝安宜競選團隊付費進行的民調顯示，謝安宜獲得的支持度最高，比第二名的濱崎高出23個百分點。

民調結果顯示，49%的舊金山受訪選民表示會將謝安宜列為首選，26%表示會選擇濱崎，15%表示會選擇小阿里奧圖。

由市長布里德（London Breed）任命接替博徹思擔任地檢長的謝安宜，最近幾周陸續推出將她與博徹思區別開來的新政策。這些政策將加重對部分毒販、吸毒者和少年被告的懲處，反映出謝安宜要求犯罪者承擔更多刑事責任的呼籲，但被改革派人士抨擊為有害和司法倒退。

在此次辯論中，小阿里奧圖和濱崎都抓住機會貶低謝安宜，稱她是「臨時」地檢長，但沒有批評謝安宜在上任頭兩個月裡制定的政策。

濱崎把謝安宜形容為是未能解決問題的舊金山市府的一名助手。他說：「這就是我們為什麼需要一位獨立的地檢長，不畏懼解決這個城市的嚴重問題，並與那些把自己的利益置於其他人之人的當權者進行鬥爭。」

濱崎還強調，謝安宜曾批評博徹思在處理亞裔社區暴力問題上不夠強硬，卻在最近明目張膽攻擊亞裔的事件中，未指控歹徒是仇恨犯罪

小阿里奧圖表示，謝安宜在保護舊金山人安全方面做得還不夠，他也認為，攻擊一名年長亞裔婦人的18歲男子和三名未成年人，應該被控仇恨犯罪。

小阿里奧圖說：「在我上任後頭60天內，我就會讓你感受到舊金山變得較安全。現任地檢長曾經有過這個機會，但是，你們捫心自問，你們現在有覺得比較安全嗎？」

謝安宜是三人中唯一有檢察官背景的候選人，她表示，她的挑戰者缺乏實戰經驗的缺點，可以從他們辯論時的反應中明顯看出。

謝安宜表示，她從未承諾會將每一個案件都指控為仇恨犯罪，而且，作為一名前仇恨犯罪檢察官，她深知在陪審團面前證明仇恨動機的困難。

她說：「這正是沒有起訴經驗者的危險，他們發表了我們剛剛聽到的說法，卻不了解他們談到的法律。」

舊金山選民將在11月8日選出下一任地檢長，勝出者將接手博徹思的剩餘任期，可能到2024年1月為止。

舊金山 博徹思 仇恨犯罪

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