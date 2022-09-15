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加州告亞馬遜 控抬高網購價格 指壟斷、不公平競爭

記者劉先進／舊金山報導
加州總檢察長邦塔對亞馬遜提起訴訟，指控其通過反競爭的合同行為扼殺競爭，提高了消費者在互聯網上購物的價格，違反了加州的不公平競爭法和加州壟斷法案Cartwright。（記者劉先進／翻攝）
加州總檢察長邦塔對亞馬遜提起訴訟，指控其通過反競爭的合同行為扼殺競爭，提高了消費者在互聯網上購物的價格，違反了加州的不公平競爭法和加州壟斷法案Cartwright。（記者劉先進／翻攝）

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）14日舉行線上記者會宣布，在舊金山高等法院對電商巨頭亞馬遜提起訴訟，指控其扼殺競爭，提高了消費者在互聯網上購物的價格，違反了加州的不公平競爭法和加州壟斷法案Cartwright，要求亞馬遜停止反競爭行為，補償消費者，支付罰金。訴訟目前僅限於加州，這也是迄今為止亞馬遜在美國面臨的最大法律挑戰。

哥倫比亞特區總檢察長拉辛(Karl A. Racine)此前也對亞馬遜提起訴訟，但案件今年春天被駁回。哥倫比亞特區高級法院的法官認為，拉辛沒有提供足夠的證據證明亞馬遜的政策是反競爭的。拉辛正在提出上訴。

邦塔說，亞馬遜是中國地區以外、世界上最大的零售商。該公司創造了一個非常方便的平台，許多美國人都在使用。全美有超過1.6億的亞馬遜Prime會員，僅在加州就有約2500萬客戶，亞馬遜幾乎占據了美國網上消費的一半。根據一項調查，74%的消費者在準備購買特定產品時直接去亞馬遜。正因如此，亞馬遜是商家必須擁有的一個分銷管道。「沒有它，商家無法成功。每天都有越來越多的商家加入亞馬遜，儘管在亞馬遜上銷售的總成本遠遠超過在其他網上商店銷售的成本。正如一位賣家所說，（除了亞馬遜）我們無處可去，亞馬遜也知道這點。這種行為涉及反競爭行為，導致消費者購物價格上漲。」

邦塔說，加州司法部對亞馬遜提起訴訟，指控該公司違反法律，多年來扼殺競爭。至少從2012年開始，為了避免與其他線上電子商務網站進行價格競爭，導致加州的家庭生活成本上漲。十年來，亞馬遜要求賣家簽訂合同，如果其產品在亞馬遜以外的地方以更低的價格出售，商家將受到嚴重懲罰。

邦塔說，透過非法行為，亞馬遜實際設置了價格底線，使加州人為幾乎所有的東西付出更多的代價。價格底線是人為抬高的價格，而當天的訴訟。加州指控亞馬遜的做法違反了加州不公平競爭法和Cartwright法案，阻撓了其他線上零售商的競爭能力，助長了亞馬遜的主導地位，並通過膨脹的費用和更高的價格損害了商家和消費者。這些非法行為的核心是亞馬遜在零售和批發層面的合同，以防止有效的價格競爭。

邦塔表示，以目前亞馬遜最暢銷的商品之一的兒童背包為例，隨著返校季的到來，商家為了爭奪亞馬遜上令人垂涎的黃金購物車（Buy Box，即包含「添加到購物車」（Add to Cart）和「立即購買」（Buy Now）的按鈕選項，在產品頁面右側或下方），商家不被允許背包在亞馬遜的競爭對手沃爾瑪、Target、eBay，甚至在某些情況下在商家自己的網站上以更低價格出售，在亞馬遜網站上的價格會被人為抬高。如果商家不遵守亞馬遜的要求，可能不得不賠償亞馬遜商品價格和非亞馬遜價格間的差額。商家可能面臨嚴重的制裁，包括產品展示上不那麼顯眼的列表，甚至可能被終止或暫停在亞馬遜的業務。鑒於在亞馬遜網站上發生的購買量，這種情況發生成千上萬次、數百萬次。簡言之，亞馬遜的做法阻撓基本的價格競爭，使消費者付出了更大的代價。

邦塔的訴訟要求舊金山高級法院發布命令，制止亞馬遜的反競爭行為，並追回對加州消費者和加州經濟的損失。要求法院禁止亞馬遜簽訂和執行其損害價格競爭的反競爭合同；要求亞馬遜肯定地通知供應商，不要求賣家提供與亞馬遜以外價格相同的價格。任命一名法院批准的監督員，以確保亞馬遜遵守法院的命令。下令賠償，以補償因價格上漲而對消費者造成的傷害；命令亞馬遜歸還其不義之財，並支付罰金，以作為對其他考慮採取類似行動的公司的一種威懾。

商家產品展示頁的「立即購買」（Buy Now）和「添加到購物車」（Add to ...
商家產品展示頁的「立即購買」（Buy Now）和「添加到購物車」（Add to Cart）等按鈕至關重要。邦塔說，若商家不遵守亞馬遜的要求，在其他網站低價售貨，可能接受重罰。（記者劉先進／攝影）

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