北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

13日晚上灣區 在一分鐘內發生了兩次地震 ：規模4.4和3.9餘震。震波將牆上掛著的相框震落，使水管破裂，也令人神經震盪。第一次地震發生在下午6時39分，第二次發生在下午6時40分，兩次地震的震央都在聖他羅莎。

聖他羅莎消防局長羅文索（Paul Lowenthal）說，消防員被派去處理老年公寓樓及聖他羅莎紀念醫院電梯被卡住的事宜，但沒有關於是否有人需要救援的信息。在整個聖他羅莎市中心，居民報告說煤氣管道和水管破裂，地震將商店貨架上的物品拋下，震央附近的一家酒類商店的店面窗戶被震裂。

美國地質測量所USGS.表示，最北邊蒙多西諾縣和最南邊聖他克拉拉縣都有震感。在第一次地震發生前不久ShakeAlert預警系統發出了警報。美國地質測量所表示，當人們的手機發出ShakeAlert警告時，在距離震央9英里的範圍內已經感覺到了地震。USGS地震學家Jana Pursley說，兩次地震央的第二次是第一次餘震。

USGS將震央定位在隱蔽山谷社區和舊縣醫院之間的一個住宅群下，該地區是羅傑斯河斷層Rodgers Creek Fault的一部分。鄰居們在得知地震發生在那裡時感到震驚，並對迄今為止造成的損失之小感到驚訝。

另外，周日（9月11日）2.9級的地震曾震動了東灣，周二地震是舊金山灣第二及第三次受震動，研究人員稱，這是對舊金山灣區長期醞釀的大地震威脅的警告。1969年規模5.6和5.7的兩次地震震撼了聖他羅莎，至少74座建築受到重大損失，其中包括歷史悠久的市中心企業、較新的建築和住宅。

羅傑斯河斷層是另一斷層的北部支脈，該斷層止於希爾斯堡Healdsburg北部的山丘，向東南延伸，穿過聖他羅莎中部和聖巴布洛San Pablo灣，在那裡成為更著名的東灣海沃斷層。科學家估計，這些相連的斷層在2043年之前發生規模6.7或以上大地震的概率為33%。這一預測是由美國地質測量所、南加州 地震央心和加州地質調查局的一組科學家做出的，他們將這些斷層作為灣區下一次破壞性地震的最可能來源。

地震學家和作家瓊斯（Lucy Jones）在推特上寫道， 「繼每次地震後，在未來3天內發生更大地震的機會都有5%，但大多數只是大一點點。當它位於一個大的斷層上時，隨後地震發生的幾率就會大一些，但幅度仍然很小。」