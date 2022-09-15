服務社區逾百年 華埠公立圖書館獲800萬翻修經費

華埠市立圖書館為社區服務超過百年，是舊金山使用率最高的市立圖書館之一。（記者王子涵／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）14日宣布，舊金山獲加州「建設未來」圖書館 改善計畫撥款1320萬元，用於翻修華埠 和米慎區的兩個市立圖書館。撥款將幫助這兩個分館升級為最先進的圖書館，同時保持其歷史獨特性，這也是加州歷史上對公共圖書館基礎設施最大的一次投資。

華埠市立圖書館得到其中近800萬元，除了改善圖書館服務，陳舊的空調系統也會升級，以便它們未來也同時成為社區乘涼和清潔空氣的休息中心。

「市立圖書館是社區的核心。」布里德說，「我要感謝州長紐森（Gavin Newsom）和加州州立圖書館對於項目的支持，這將有助於讓更多的舊金山人以及遊客安全的使用。」

兩座圖書館的翻修工程獲得了能源與環境設計先鋒（LEED）冠軍，同時翻修後，兩座圖書館將純電動運營，拆除天然氣取暖設施，並發揮該市水力發電的優勢，幫助舊金山推動氣候行動計畫的目標，在2040年前實現溫室氣體淨排放的目標。

舊金山市圖書館館長玄柏高（Michael Lambert）說：「通過改造，來到圖書館的讀者將被歷史悠久的閱覽室所鼓舞，並會擁有更多會議及社區活動的空間，改造工程將尊重圖書館原有的建築特色。」

除了來自州的撥款，圖書館保護基金、綜合基金等也會支持翻修工程，節省的資金將用來建造新海景區市立圖書館（Ocean View Branch Library）。

自1921年建成起，華埠市立圖書館為社區服務超過100年，是舊金山使用率最高的市立圖書館之一。（記者王子涵／攝影） 1921年建成的華埠市立圖書館，已為社區服務超過一世紀。（記者王子涵／攝影）

自1921年建成起，華埠市立圖書館為社區服務超過100年，是舊金山使用率最高的市立圖書館之一。此次翻新工程將復原、修繕外牆赤土裝飾、主閱覽室，拆除夾樓層，增加一個新的樓梯改善視野，從館內可更容易看到外部的社區空間。

市議員佩斯金（Aaron Peskin）說：「我們很感激州府的資金，使得這個擁有近100年歷史，使用率最高的圖書館翻修工程走上正軌。我們會與華埠社區和圖書館共同合作，確保施工期間不會影響社區。」

兩個圖書館的改造項目還包括，抗震、無障礙設施和安全方面的升級，包括配備自動噴水的滅火系統，緊急語音、警報通信系統等。