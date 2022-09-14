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中加1中學生持150顆芬太尼到校 督導員暴露過量送醫

記者劉先進／貝克斯菲爾德報導
圖為北加阿縣警方此前在McClymonds高中停車場交貨的芬太尼毒品。（縣警供圖）
圖為北加阿縣警方此前在McClymonds高中停車場交貨的芬太尼毒品。（縣警供圖）

加州中南部的貝克斯菲爾德（Bakersfield）最近發生一起奇怪的案件。當地警局在推特上說，9月9日，奇普曼初中（Chipman Junior High School）的一名13歲學生，將150顆芬太尼藥片偽裝成鎮痛藥Percocet並帶到學校，導致一名學校督導員可能暴露在過量毒品中送醫。學生被捕，身上有300元現金。而督導員並未服用毒品，在搜查學生包包時，不知如何接觸到芬太尼。目前情況穩定。

警方在推特發表聲明說，9日上午9時5分，貝克斯菲爾德警局的警官接到報告，稱一名學生在校園內持有芬太尼，以及一名校園督導員毒品暴露過量。當地學區警員迅速趕到現場，對主管進行Narcan治療（註：用於治療已知或疑似阿片類藥物過量的緊急情況，比如有呼吸困難和嚴重困倦或無法反應的跡象），隨後督導員被轉移到醫院進行治療，目前情況穩定。

警局表示，這名學生最初是由於與另一名學生發生了無關的爭吵而被搜查。被送醫的學校督導員在打開和檢查學生的包包時，不知何故接觸到了芬太尼藥片。該監督員並沒有吃下這些藥片。不過，藥片有吸入的危險。

這名13歲的學生持有150顆偽裝成Percocet的芬太尼藥片，身上有大約300元現金。警方表示，學生被指控以銷售為目的持有受控物質，並被帶到少年監獄。目前不確定，這些芬太尼藥片是否被出售或分發給及其他學生。警方還在調查，學生是如何拿到芬太尼藥片的，毒品源頭是什麼。

警局和貝克斯菲爾德市學區表示，他們正在合作，以確保學生的安全，並建議家長和監護人與他們的孩子談論芬太尼的危險性。因為芬太尼可以被偽裝成其他處方類藥片。

學校出現芬太尼並非偶然事件。就在今年5月11日，東灣阿拉米達縣警和特別突擊小組的偵探，從西屋崙的McClymonds高中停車場的一輛汽車中，逮捕4名嫌犯，繳獲15磅的阿片類芬太尼，一公斤（2.2磅）的海洛因和13.9萬現金。毒販利用高中繁忙的交通和車流掩護以銷售毒品，毒品交易和學生無關。警方表示，相信這些芬太尼來自中國和遠東地區，最終運送到墨西哥加工和包裝，再透過分銷網絡，走私到美國境內，在街頭銷售。

毒品 學區 推特

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