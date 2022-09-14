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金山少年重罪犯可按成人起訴 新政即起生效

記者王子涵／舊金山報導
地檢長謝安宜（中）宣布青少年審查小組成立，由地檢處司法協作辦公室主管薩頓（右二）、受害者服務辦公室主管威利斯（右一）以及相關刑事部門的主管構成。（記者王子涵／攝影）
地檢長謝安宜（中）宣布青少年審查小組成立，由地檢處司法協作辦公室主管薩頓（右二）、受害者服務辦公室主管威利斯（右一）以及相關刑事部門的主管構成。（記者王子涵／攝影）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）周二召開記者會，公布地檢處關於青少年司法新規，宣布組建青少年審查小組專門審理16至17歲的重罪犯。她表示，在個別極為惡劣的案件中，地檢處將聽從原告及受害人家庭的聲音，謹慎尋求將少年犯視作成人犯起訴。新政策即起生效。

新政策直接推翻了被罷免的前地檢長博徹思（Chesa Boudin）禁止將少年犯視作成人犯起訴的政策。謝安宜稱，新政策將有助於司法公正。

謝安宜表示，將被列為特殊審理的罪行包括謀殺、謀殺未遂、強姦、綁架、刑訊逼供和嚴重傷害等，除此之外，案件性質必須是「窮凶惡極」的，才會移交給成年法庭審理。她同時強調，地檢處無權獨立決定少年犯以何種類型起訴，依照州法，當案件符合條件時，地檢處將會向法院提交申請，法官會最終做出決定。

新成立的青少年審查小組將由地檢處司法協作辦公室主管薩頓（Tiffany Sutton）、受害者服務辦公室主管威利斯（Monifa Willis ）以及相關刑事部門的主管構成。該小組將不同的意見匯總後，將案件呈交給謝安宜，由她決定是否向法院申請。

「少年司法系統的局限之一是，罪犯只能在24歲之前受到約束，之後必須被釋放。」謝安宜以校園大規模槍擊案舉例，「如果一個17歲的人衝進幼兒園的教室，處決那裡的孩子們，我們是否能夠在24歲之前成功改造這個人呢？在某些情況下，時間可能不足夠。」

被成人法庭定罪的青少年，會在年滿18歲後，從少年管教所轉移到監獄，完成剩餘的刑期。

記者會上，謝安宜同時還提到美國司法體系對有色人種青少年的不公。她說，「歷史清楚地表明，美國刑法系統將有色人種青少年當做成人犯起訴的比例過高。」謝安宜說，「這是我們必須要糾正的，少年犯應該留在少年司法系統中，得到相應的心理健康、行為健康的治療和服務。」

北加公民自由聯盟刑事司法項目主任海爾（Yoel Haile）表示，非裔和拉丁裔少年被作為成人犯起訴的可能性，明顯高於白人同齡人。海爾援引一份2017年的報告稱，「從2006年到2016年，從舊金山被轉送到成人法庭的11名少年中，六名是非裔，三名是拉丁裔，沒有一個是白人。」種族不公情形顯而易見。

對於如何既要將嚴重青少年罪犯以成人起訴，同時又要關注種族司法公正，謝安宜表示，「我們已認識到，地檢處的最主要目標是確保公眾安全，並在最嚴重、最惡劣的案件中，爭取公平和正義。少年審查小組將確保對每個案件進行全面審查，讓所有相關方得到更加公平的對待。」

舊金山 非裔 監獄

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