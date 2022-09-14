灣區通膨自6月高峰回跌 居民無感仍節衣縮食

根據官方數據，比起今年6月，灣區 8月物價上漲情況稍呈緩和，然而灣區到8月為止，一年來物價上漲幅度高達5.7%。

美國全國到今年8月為止，一年物價上漲幅度高達8.3%。美國8月物價只比一個月前上漲0.1%。全國物價上漲居高不下，華爾街股市大幅下跌，三大指數 全部遭殃。道瓊工業指數13日下跌1276.37點，跌幅達3.9%。另史坦普500指數13日跌幅為4.3%。科技那斯達克綜合指數 (Nasdaq Composite Index) 跌幅5.2%。

值得慶幸的是，雖然灣區年度物價漲幅為5.7%，仍然低於今年6月的消費者物價漲幅6.8%。儘管如此，目前的物價上漲仍為20年來最嚴重的一次。

聖荷西 居民布波 (Rachel Bumb) 抱怨無法撫養家人。她說，什麼東西都貴，雜貨食品也貴。過去一年來，灣區食品費飆漲9.6%。食品費飆漲以6月最為嚴重，最近兩個月情況稍微緩和下來。

此外雖然汽油費已開始下滑，無鉛汽油8月的價格仍比一年前貴21.1%。布波說，汽油費仍非常貴。根據消費者指數，8月汽油費比7月低8.9%，不過比起6月巔峰期，下跌幅度高達16%。

聖荷西居民羅培茲 (Jose Lopez) 與未婚妻住在一起，家裡有個小嬰兒。他說，他們注意到，同樣一筆錢，買不到像過去那麼多雜貨食品，過去他們每周只花60元到70元買食品就綽綽有餘，現在花70元才只能購買到四天用的雜貨食品。

灣區生活基本用品也比一年前高出許多，如一般穀類與烤麵包比一年前上漲12.2%。蛋、肉類則上漲8.5%，蔬菜、水果上漲幅度為8.2%。太平洋瓦電 (PG&E) 的瓦斯與電月費也大幅上漲。灣區一般家庭8月瓦斯費比一年前高31%，電費則提高18.4%。

另外無論新車、二手車，車價昂貴，準備購車民眾面臨嚴峻考驗。比起一年前，目前一般新車的車價飆升17.2%，二手車也貴了8.4%。一般居家設備用品比一年前上漲9.5%，服飾費也漲了1.7%。

許多消費者表示，他們不認為灣區物價上漲有緩和跡象，他們必須拚命工作，以應付高昂的物價。一名灣區消費者稱，目前大家都非常小心消費，選擇在拍賣期間購物，買東西時必須收集折價券，設法節省度過難關。