我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

灣區通膨自6月高峰回跌 居民無感仍節衣縮食

編譯組／灣區13日電

根據官方數據，比起今年6月，灣區8月物價上漲情況稍呈緩和，然而灣區到8月為止，一年來物價上漲幅度高達5.7%。

美國全國到今年8月為止，一年物價上漲幅度高達8.3%。美國8月物價只比一個月前上漲0.1%。全國物價上漲居高不下，華爾街股市大幅下跌，三大指數全部遭殃。道瓊工業指數13日下跌1276.37點，跌幅達3.9%。另史坦普500指數13日跌幅為4.3%。科技那斯達克綜合指數 (Nasdaq Composite Index) 跌幅5.2%。

值得慶幸的是，雖然灣區年度物價漲幅為5.7%，仍然低於今年6月的消費者物價漲幅6.8%。儘管如此，目前的物價上漲仍為20年來最嚴重的一次。

聖荷西居民布波 (Rachel Bumb) 抱怨無法撫養家人。她說，什麼東西都貴，雜貨食品也貴。過去一年來，灣區食品費飆漲9.6%。食品費飆漲以6月最為嚴重，最近兩個月情況稍微緩和下來。

此外雖然汽油費已開始下滑，無鉛汽油8月的價格仍比一年前貴21.1%。布波說，汽油費仍非常貴。根據消費者指數，8月汽油費比7月低8.9%，不過比起6月巔峰期，下跌幅度高達16%。

聖荷西居民羅培茲 (Jose Lopez) 與未婚妻住在一起，家裡有個小嬰兒。他說，他們注意到，同樣一筆錢，買不到像過去那麼多雜貨食品，過去他們每周只花60元到70元買食品就綽綽有餘，現在花70元才只能購買到四天用的雜貨食品。

灣區生活基本用品也比一年前高出許多，如一般穀類與烤麵包比一年前上漲12.2%。蛋、肉類則上漲8.5%，蔬菜、水果上漲幅度為8.2%。太平洋瓦電 (PG&E) 的瓦斯與電月費也大幅上漲。灣區一般家庭8月瓦斯費比一年前高31%，電費則提高18.4%。

另外無論新車、二手車，車價昂貴，準備購車民眾面臨嚴峻考驗。比起一年前，目前一般新車的車價飆升17.2%，二手車也貴了8.4%。一般居家設備用品比一年前上漲9.5%，服飾費也漲了1.7%。

許多消費者表示，他們不認為灣區物價上漲有緩和跡象，他們必須拚命工作，以應付高昂的物價。一名灣區消費者稱，目前大家都非常小心消費，選擇在拍賣期間購物，買東西時必須收集折價券，設法節省度過難關。

灣區 指數 聖荷西

上一則

加州禁調味菸公投11月表決 正反兩方爭取支持

下一則

中加1中學生持150顆芬太尼到校 督導員暴露過量送醫

延伸閱讀

加州將公投禁調味菸 支持者：保護年輕人不對香菸上癮

加州將公投禁調味菸 支持者：保護年輕人不對香菸上癮
CARE法案強制嚴重精神病患接受治療 加州缺醫師難執行

CARE法案強制嚴重精神病患接受治療 加州缺醫師難執行
吳釗燮投書聖荷西信使報籲「將台灣納入全球解決方案」

吳釗燮投書聖荷西信使報籲「將台灣納入全球解決方案」
美房租最貴15城市 加州占7 收入6位數才負擔得起

美房租最貴15城市 加州占7 收入6位數才負擔得起
聖荷西追緬911遇難消防員 提醒居民：做好野火疏散計畫

聖荷西追緬911遇難消防員 提醒居民：做好野火疏散計畫

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17
供電公司PG&E輪流斷電計畫受影響區域（圖片取自公司官網）

住戶注意 北加熱浪創高溫 各區開始輪流停電

2022-09-06 21:18

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國