「蚊子山火」毀25屋 延燒速度減緩18%範圍受控

「蚊子山火」造成當地空氣品質惡劣。（美聯社）

加州 當局13日表示，在上周末天氣轉涼後，正在北加州普萊賽縣（Placer County）和艾爾度拉多縣（El Dorado County）燃燒的「蚊子山火 」（Mosquito Fire）受到控制的範圍已增加為18%。

加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）表示，在森林山（Foresthill）以東的牛軛水庫（OxBow Reservoir）附近爆發的「蚊子山火」，13日面積增加至4萬9920畝，正朝東北方向的防火線前進。

消防團隊共同發言人維斯托（Chris Vestal）表示，目前共有約2700名消防員在太浩國家森林（Tahoe National Forest）和艾爾度拉多國家森林（El Dorado National Forest）中對抗大火，消防員繼續使用推土機和人手在火場周圍挖掘防火線。隨著氣溫下降、濕度變高、大火延燒速度減緩，消防員在過去兩天裡得以在陡峭崎嶇的地形中加長防火線，特別是火場西部和東南部。

為了保護基礎設施，太平洋瓦電消防員正在對電線桿噴灑阻燃劑。（美聯社）

在受到大火威脅的28萬1600畝的區域內，已有超過1萬1000人被強制撤離。消防官員表示，已有25棟房屋和21座小型建築被焚毀，仍有5848座建築物處於危險之中。

「蚊子山火」目前正朝過去的淘金熱和礦場社區前進。火場範圍內有世界上歷史最悠久的100哩越野賽「西部州100」（Western States 100）每年6月舉行時使用的路徑，這裡也是四輪車和其他越野車手聚集的地區。

科學家表示，過去三年來，氣候變遷 使美國西部氣溫升高和變得更乾燥，未來氣候會變得愈來愈極端，野火也會愈來愈頻繁，並更具破壞性。在過去五年中，加州經歷幾場史上規模最大、破壞程度也最大的野火。