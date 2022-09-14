金山取締非法攤販售賣物品沒收 減少銷贓、毒品

僅有少數製作墨西哥熱狗的街頭攤主，獲得工務局的許可證。（記者王子涵／攝影）

從13日開始，舊金山 工務局將開始對沒有執照、且拒絕離開的非法攤販，沒收售賣的物品。疫情大流行期間發生的數千起針對小商業的盜竊、搶劫案件，其大多數贓物都流向這樣的街頭市場，毒品交易也藏匿其中，米慎區的問題最為嚴重。

米慎區的居民和小商業主抱怨非法擺攤已久，幾十處隨意擺放的攤位將Bart車站圍得水洩不通。今年早些時候，舊金山市議會就投票要求所有街頭攤販必須獲得許可證，甚至在7月關閉米慎街Bart車站廣場兩個月，並圍起護欄，整治露天非法售賣，然而收效十分有限。

市議員盧凱莉(Hillary Ronen)表示，非法擺攤所引發的治安混亂和暴力，已經威脅到社區的安全。

走在舊金山街頭，到處都不難看到販售攤位和推車。如製作墨西哥熱狗的小推車，平均六、七元的售價解決很多上班族的午飯問題，但這些小販並非都是合法經營。在工務局13日的強制行動前，米慎區僅有41個攤位獲得許可，桑切斯（Ismael Sanchez）就是其中一員。桑切斯在24街售賣熱狗已經有七年的時間，但他在上周才剛獲許可。

許可證的費用為每年430元，低收入 者或接受公共福利的攤販將被免除費用；但工務局每周末都會派檢查員巡視。

舊金山工務局信息官戈登（Rachel Gordon）說：「如果你在街道上賣東西，我們的檢查員會要求你出示許可。如果你沒有，你會有一次機會收拾你的東西離開。如果攤販拒絕離開，檢查員將有權利沒收物品。」

「我們將與警察 部門合作；同時，我們還會發出違規通知單，警告非法攤販如果繼續銷售，將被罰款。」戈登說。

米慎區警局局長麥凱克倫（Michael McEachern）聲明稱，將支持工務局的執法，但並不會參與，除非工務局人員受到威脅。

直到行動前的幾個小時，一些攤主還在試圖獲取批准。「我的許可還沒有發放下來，他們說快了。」攤主威萊加斯（Maria Villegas）說。

不過工務局表示，像威萊加斯這樣的攤主，不會被要求離開或被沒收物品，他們的身分證明可以關聯到正在處理的申請案。工務局表示，只要攤主能夠提供購買證明，被沒收的物品也將會歸還，其最終的目標在於打擊被盜贓物的市場。

華人羅先生表示，街頭美食文化是城市文化的縮影，執法和文化需要做出平衡。羅先生出生在北京，街頭小吃是他童年美好的回憶。「雞蛋灌餅、肉夾饃、豆漿油條…，」他說，「這是很多上班族、學生一天的開始，美味又便宜的食物是一天動力的保證。」

城市化的進程讓這些街頭小吃逐漸地退出歷史的舞台。「食品衛生差、影響城市景觀、倒賣被盜物品，這都是街頭攤販的弊端，我十分支持打擊非法的攤販。」羅先生說，「但這些攤位，往往是低收入人群的唯一經濟來源，執法太嚴厲或許會造成更多無法挽回的問題。幫助他們合法經營，是舊金山所需要的。」