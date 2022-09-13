金山市長選舉奇數年改偶數年？ 布里德反對

如果11月的H提案通過，將使市長選舉與總統選舉同步，更多的舊金山人將在市長選舉中投票。但布里德市長對該提案表示反對。 （記者李怡／攝影）

在即將到來的11月8日的選舉中，選民將會在選票中看到H提案，該提案旨在通過將目前奇數年舉行的市長選舉，改到偶數年與總統選舉同步，以提高投票 率。儘管此提案可以讓市長布里德多任職一年，但她表示反對這項提案。

該提案由第五區市議員潘正義（Dean Preston）提出。潘正義表示，這項提案旨在確保低收入和有色人種選民，在選出舊金山 最有權勢的官員方面，擁有更大的發言權。他稱此提案是鼓勵地方民主，並為市府節省數百萬元的合理政策。

舊金山市長布里德反對這一提案，稱在將其被列入選票之前，應有一個強有力的公眾意見程序。這項措施只是希望對選民有更多控制權和權力。

舊金山選民的投票率通常在總統選舉中最高。自1995年以來，總統選舉的平均投票率為75%，相比之下，州長為 59%，市長和中期初選為44%。其他特殊選舉的選民人數更少，平均只有30%。

依潘正義的H提案，原定2023年舉行的舊金山市長選舉，將推遲一年至2024年，與下一屆總統大選同年舉行；這就意味著布里德的任期會延長一年。此外，縣警長、檢察長、市府律師、市財長的選舉也都將移到2024年舉行。

根據市府提供的數據，2019年奇數年11月的選舉中，舊金山市投票率僅為41.6%；市長布里德和檢察長博徹思在這次選舉中獲勝，潘正義本人則在這次選舉以很小的優勢贏得市議員競選。而2020年偶數年的總統大選當年，舊金山市的投票率卻高達到86.33%。

根據選務處最近選舉的結果顯示，市長選舉和總統選舉的投票率差異最大。雖然在2019年的市長選舉中有42%的舊金山選民投票，但有86%的選民在2020年的總統競選中投票。在最近兩次市長選舉中，平均投票率為40%，而前兩次總統選舉為89%。H提案的支持者表示，將市長選舉移至總統選舉周期可能會使選民投票率翻倍。

洛杉磯將當地競選從奇數年改為偶數年之後，整個城市的投票率也顯著提高。根據加州共同事業的研究，與2015年相比，該市2020年總統選舉年地方選舉中，投出的選票是2015年的四倍。

David Binder Research今年5月份對600位選民進行的一項民意調查發現，43%的選民可能會投票支持H提案，有 15%的人反對，41%的人還未決定。

反對H提案的舊金山市議會成員，對減少選舉次數和市長與總統選舉同一時間表示擔憂。由於聯邦和全州範圍內的提案和選舉，通常會受到更多關注，如選舉時間改為同期的話，當地候選人可能更難將他們的選舉信息傳達給選民，也更難在溝通方面取得突破，因為總統大選年還有很多事情要做。