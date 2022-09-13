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東華醫院升級版新冠加強針9.18開打 不需預約

記者李怡／舊金山報導
東華醫院將於9月18日在華埠男青年會舉行「社區家庭疫苗接種日」活動。（東華醫院供圖）
東華醫院將於9月18日在華埠男青年會舉行「社區家庭疫苗接種日」活動。（東華醫院供圖）

東華醫院將於9月18日在華埠男青年會舉行「社區家庭疫苗接種日」活動，提供升級版新冠加強針 (針對Omicron變種的配方)及流感疫苗

疫苗接種地址為855 Sacramento St, San Francisco，時間是從18日上午11時到下午4時。民眾不需預約，持有有效健康保險人士，即可免費接種。

升級版加強針注射資格為年滿12歲，已完成第一輪疫苗接種，距離上一劑疫苗注射至少間隔2個月。注射流感疫苗資格為年滿6個月即可。東華醫院歡迎所有符合資格人士接種。

東華醫院、華人保健計畫（CCHP）、華埠青年會（YMCA）、社區青年中心（CYC）等還將於9月18日周日上午11時至下午4時，在華埠青年會和黃顯護遊樂場開展免費「家庭健康同樂日」活動，現場將提供免費的健康檢查、安全相關知識授教、新冠和流感疫苗注射等。

當日活動全部免費，包括血壓檢查、身體質量指數（BMI）檢查、骨質密度檢查、血糖檢查、按摩試做體驗、自衛技巧授教（上午）、心肺復甦法授課（需提前致電報名）、醫療保險諮詢、尊巴舞教授、新冠和流感疫苗注射（供應有限，限持有效保險人士免費）等。

活動地址為華埠青年會及黃顯護遊樂場，沙加緬度街855號。CYC主辦的心肺復甦法活動報名電話為1-415-988-1862。

流感疫苗 華埠 醫療保險

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