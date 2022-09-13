蚊子山火焚燒面積擴至4.65萬畝 恐成加州今年最大火災

「蚊子山火」面積持續擴大，有發展成加州今年最大山火之勢。（美聯社）

持續延燒的北加州 「蚊子山火 」（Mosquito Fire）12日面積擴大到4萬6587畝，目前受控程度只有10%，已成為加州今年第二大山火，僅次於西斯邱縣（Siskiyou County）的「麥金尼山火」（McKinney Fire），但有發展成今年最大山火之勢。

消防官員維斯托（Chris Vestal）表示，隨著周末氣溫有所下降，6日爆發的「蚊子山火」火勢稍有緩和，但仍繼續朝火場東北方防火線的方向延燒。有將近2400名消防員目前正在太浩國家森林（Tahoe National Forest）和艾爾度拉多國家森林（El Dorado National Forest）參與救火工作，努力加長防火線。

官員表示，截至周末，撤離令範圍擴大為28萬1600畝，目前被強制撤離的民眾人數超過1萬1000人，尚未有任何地區的撤離令被解除。普萊賽縣（Placer County）和艾爾度拉多縣（El Dorado County）約5848棟房屋持續受到大火威脅，已被燒毀的房屋和建築物數目目前無法確定。

維斯托表示，在煙霧12日下午被西南風吹走後，陽光重新變強烈，會加熱已經乾燥的植被，而晴朗的天空會為大火提供更多的氧氣，風則會助長火勢。

「蚊子山火」現正朝著包括低草原（Stumpy Meadows）、密西根布拉夫（Michigan Bluff）、七葉樹（Buckeye）和火山鎮（Volcanoville）等地區燃燒，這些地區過去是礦工和淘金商人的聚集地，並未發展成密集的城鎮社區。

野火造成的煙霧12日導致美西許多地區空氣品質惡劣，政府和私人監測單位檢測到。北加 州、俄勒岡州東部和華盛頓州空氣中的污染微粒都已增加到危險程度，尤其以北加州楚魯克（Truckee）、內華達州雷諾（Reno）和卡森市（Carson City）周圍的煙霧特別濃。