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避免迫遷 金山再提供200經濟房

記者李怡／舊金山報導
新公寓（示意圖）落成後將提供221個住房單位。（受訪者供圖）
新公寓（示意圖）落成後將提供221個住房單位。（受訪者供圖）

舊金山市長布里德日前宣布，南市場街(SoMa)社區一座100%可負擔公寓正式動工。落成後將提供221個住房單位，供無家可歸者和低收入家庭入住，同時提供社區支援服務，以避免更多的舊金山居民被迫搬離市區。

新公寓預計於2024年夏季建成，並迎接第一批居民入住。這一項目位於第7街600號，與Brannan街交界處。新公寓將設有兩座庭院、社區活動室、單車儲放室和洗衣設施。此項目建立於市長布里德的「無家者康復計畫」之內，也是為滿足舊金山，每年增加數千個住房單元的需求。

目前該地段還是一塊空地，2020年4月曾作為新冠檢測中心之一，是舊金山在新冠疫情應變初期的重要支持用地。

新公寓交通便利，對面設有巴士站，步行前往舊金山加州火車站僅需10分鐘，民政中心捷運站則需步行20分鐘。項目發展商「加州仁慈房屋」(Mercy Housing California，MHC)致力與舊金山市政合作，為無家可歸者建造可負擔租屋，還有商舖建設，服務於南市場街居民。

第7街發展項目的經費來源，包括多方面的聯邦稅務支持、市長辦公室屬下房屋及社區發展處(OHCD)的持續支援。

布里德表示，這類發展項目對舊金山市為無家者提供永久住房是相當重要的，第7街公寓項目只是市府改善南市場街社區的模式之一。通過第六選區八個可負擔住屋項目，還有未來三年的另外八個，市府正為舊金山市居民帶來改變，滿足舊金山的住房需求。

代表第六選區的市議員麥德誠(Matt Dorsey)表示，第7街項目是市府為這座城市必須做的事，以確保避免居民在這場住屋危機中，被迫搬離舊金山。

他表示，為了實現2030年前增加8萬2000個單位的住房目標，舊金山市必須推動興建更多可負擔住房，且不只是在第六選區，還有全市各區。麥德誠表示，會與市議會通力合作，早日實現本市興建可負擔住房的目標。

公寓建成後將由 Mercy Housing Management Group公司管理，由舊金山主教社區服務提供支持性住房服務。物業由 Santos Prescott + Associates 設計，預計將於 2024 年夏季建成。

舊金山 加州 低收入

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