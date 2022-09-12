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日落區民眾慶中秋 為病童手作玩偶 15年來縫製上千只娃娃

記者李怡 / 舊金山報導
來自各社區民眾齊聚在日落區22街日落分會，為重症兒童製作玩偶。（記者李怡／攝影）
來自各社區民眾齊聚在日落區22街日落分會，為重症兒童製作玩偶。（記者李怡／攝影）

中秋節當天，來自德利市、南舊金山、密爾布瑞市和舊金山當地的民眾，10日齊聚在日落區22街的日落分會教堂，為舊金山加大(UCSF)兒童醫院的病患製作手工玩偶。

這些手工玩偶，是為了陪伴那些因絕症、大手術、重大健康問題而住院的兒童。本次活動的志願者協調員凱欽（Lauren kitchen）表示，大約15年前，舊金山加大兒童生活部聯繫了他們，詢問他們能否可以為住院的兒童製作玩偶。當孩子們在重症監護室或醫院時，治療師會用這些玩偶向孩子們解釋在身體的哪些部位進行治療，且讓孩子們拿著玩偶練習打針、貼創可貼，體驗治療方式。

這些手工玩偶被要求製作出棕色、白色和淺黃色不同布樣，以代表來自不同族裔膚色的兒童。且玩偶的臉部留白，以方便兒童自行發揮創意，描繪娃娃的面部表情。

來自各社區民眾齊聚在日落區22街日落分會，為重症兒童製作玩偶。（記者李怡／攝影）
來自各社區民眾齊聚在日落區22街日落分會，為重症兒童製作玩偶。（記者李怡／攝影）

在過去的15年裡，來自不同社區的居民，已自發自願的為醫院製作了1000多個娃娃，並捐贈給舊金山加大賓尼奧夫醫院。

來自日落區、參與玩偶製作的Coco Jin表示，正值中秋佳節，與社區內的鄰居朋友們一起製作玩偶，以幫助那些重症的兒童，是非常有意義的事情。她表示，她自己的孩子已經長大。值此傳統佳節，家人團聚的時刻，帶著女兒來體驗製作玩偶的過程，也身體力行教育孩子服務別人、為他人著想的意義。

志願者郭沛恩表示，在中國的傳統節日能為孩子們做一些力所能及的事，感覺非常好。且來自不同社區的人們，通過這樣的方式很快的熟絡，且團結在一起共同完成一個目標，既幫助了孩子們，又團結了社區力量，有意義且值得紀念。

來自各社區民眾齊聚在日落區22街日落分會，為重症兒童製作玩偶。（記者李怡／攝影）
來自各社區民眾齊聚在日落區22街日落分會，為重症兒童製作玩偶。（記者李怡／攝影）

舊金山 手術 教育

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