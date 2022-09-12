東灣突降甘霖 南加颶風夾帶濕氣幫大忙

灣區最近因南加颶風帶來濕氣而下雨。(Getty Images)

灣區 前幾天才爆發歷史性高溫 ，東灣有些地區10日突然降雨。一些灣區民眾上社交平台互傳下雨情景，嘖嘖稱奇。氣象專家指出，這些雨水是橫掃南加州的颶風凱 (Hurricane Kay) 北移之後帶來的濕氣所形成的。

全國氣象局氣象專家卡內帕 (Rick Canepa) 指出，灣區內陸氣候溫暖、濕氣高，形成地區性降雨情形，雨量隨地不同，有些地區可能下大雨，有些地區雨量適度。不過一般而言，下雨時間都不會太長。

他說，這種下雨情形與灣區冬天經常面臨的大氣河流 (atmospheric river) 不同，各地都可能會降下雨水，時間地點難以預測，下雨時間最長只有30到45分鐘。

雖然如此，如果夜間上端大氣流冷卻下來，形成厚厚雲層，仍有可能降下豪雨，濕氣將慢慢轉移到內華達州。周二期間，氣候將轉為涼爽，濕度也將提高。

卡內帕表示，上周氣候變化非常巨大，歷史性高溫、長期高溫連日延續，因此突然下起雨來，許多人都感到非常突兀。

這場雨亦將有助在塞拉山脈與山火 搏鬥的森林救火員。卡內帕說，蚊子山火 (the Mosquito Fire) 已焚毀艾爾杜拉度縣 (El Dorado)數千畝林地。未來幾天下雨，將對與大火搏鬥的加州森林救火員有所幫助。他指出，蚊子山火災區將出現一些豪雨。