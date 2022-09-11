世界日報中秋嘉年華庫市登場 美食攤位排長龍 抽機票大獎掀高潮

世界日報中秋嘉年華在庫比蒂諾舉行。（記者李榮／攝影）

2022年世界日報 中秋嘉年華活動9月10日在庫比蒂諾Main Street商場中央草坪舉行，吸引許多民眾帶著全家到場，享受悠閒的周末時光，中秋闔家團圓。世界日報在當日準備各式表演節目、親子遊戲、義診攤位、理財資訊，另外也有台糖蘭花等商家，讓民眾一站式採購，並獲取最新的各項實用資訊。活動的最高潮是分發中秋月餅，以及向來最讓人期待的大抽獎，今年首獎長榮航空舊金山 往返台北經濟艙機票。

中秋節一般被認為是除了春節以外華人 最重視的節慶。許多人會在中秋節與家人親友團聚賞月，享受美食與美景，再加上嫦娥奔月、吳剛伐桂等民間傳說，讓中秋更添傳統文化意義。舊金山世界日報多年來都在中秋節時舉辦嘉年華會，與華人一起慶祝。這次在新冠肺炎疫情趨緩、生活恢復正常之際恢復舉辦，更是灣區華人期待的盛事。

世界日報舊金山副社長楊大德致詞時表示，中秋是華人最重要的節日之一，也是團圓的日子，自己小時候母親都會希望大家在中秋節時回家團聚。這次世界日報又在中秋節舉辦嘉年華，讓社區民眾聚集在一起，共同慶中秋、逛攤位，同時享受美食與表演。 金麥大月餅已是世界日報中秋活動的傳統。（記者熊移山／攝影）

僑教中心主任莊雅淑指出，世界日報多年來在華人社區扮演重要角色，感謝世界日報的付出，她也祝福所有華人中秋節快樂。

台糖的蝴蝶蘭遠近馳名，舊金山世界日報舉辦的活動中都有台糖公司舊金山分公司設攤的身影。今年台糖精選頂級蝴蝶蘭也於嘉年華會場特價展銷，每一株蝴蝶蘭都是新鮮從台糖蘭花培育場專人親送，花期可保三個月以上。當天蘭花一開賣就受到熱烈歡迎，民眾爭相搶購，沒多久就售完。

當天現場還有親子互動遊戲及青少年才藝表演，下午1時起則由協辦單位北加州中文學校聯合會及矽谷國際傑人會帶領現場觀眾同歡扯鈴、大風吹、踩氣球、盲食月餅猜口味、雜耍、舞蹈、武術、說故事等，氣氛歡樂輕鬆，優勝者能拿到贈禮券及小禮物，大人小孩歡笑不斷。

這次的美食攤位也是亮點之一，現場推出包括波霸奶茶、臭豆腐、大腸包小腸、麵線糊、台式涼麵、肉圓、碗粿、芋粿巧、炸豬排便當、炒米粉、客家雞絲肉羹、滷肉飯、冬瓜茶、丁香豆花、炸物、骰子香腸等一系列台灣口味的家郷美味。由於美食陣陣飄香，各攤位很早排起人龍，非常熱鬧。