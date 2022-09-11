我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

前白宮律師：川普「極可能」被起訴 但與搜索事件無關

拜登減免學貸 加州貸款人恐要多繳稅

編譯組／綜合報導
學貸免除，但加州債務人可能還要繳稅。(Pexels)
學貸免除，但加州債務人可能還要繳稅。(Pexels)

拜登總統決定中低收入者最高可以減免2萬元的聯邦學生貸款，但是稅法專家認為，聯邦政府尚未公布施行細則，加州也沒有和其他州一樣準備修法減免學貸稅則，因此最糟的狀況下，雖然免繳1萬元學貸，但卻得繳800元稅金，若是免繳2萬元，稅金更增為1600元。

拜登總統雖然已經宣布，年收入低於12萬5000元的學貸貸款人，或年收入低於25萬元的雙薪學貸家庭，可免除1萬元聯邦學貸債務，聯邦裴爾助學金（Pell Grants）更可減免達2萬元。但是法律專家解釋，如果聯邦教育部援引的是美國法典第20卷1098e節的規定，加州學貸免除的債務人才能免稅，如果援引的是其他法條，加州等州的現行稅法還是會將學貸免除視為需繳稅收入。

同時，聯邦國稅局（IRS）已經發文給教育部與其他政府債權人，不得發給債務人1099節的相關證明，因此如果學貸貸款人沒有證明，就會出現必須繳稅給加州政府的狀況。以洛杉磯縣為例，收入中位數為6萬4000元，學貸債務人獲得1萬元減免可能得繳800元稅金，2萬元增加至1600元。

對於多數加州人來說，相對於大額學貸，稅金只算是小錢；但對低收入者來說，他們可能本來月繳就有可能是0元，因此申請減免反倒要掏一大筆錢。不過，聯邦與加州政府仍未做最終決定，因此洛杉磯時報提醒學貸債務人注意相關資訊，選擇對自己最有利的方案，才不至於免了學貸卻要繳稅。

加州 低收入 教育部

上一則

歡慶中秋佳節 注意防範COVID-19

下一則

116℉ 沙加緬度打破1925年以高溫記錄

延伸閱讀

南韓總統尹錫悅將參加英國女王國葬 再出席聯合國大會

南韓總統尹錫悅將參加英國女王國葬 再出席聯合國大會
英女王國葬19日舉行 拜登、土耳其總統皆表態出席

英女王國葬19日舉行 拜登、土耳其總統皆表態出席
英特爾俄州晶片廠動工 拜登倡美國製造

英特爾俄州晶片廠動工 拜登倡美國製造
送女王最後一程 拜登將親赴葬禮 普亭不出席

送女王最後一程 拜登將親赴葬禮 普亭不出席
拜登減免學貸 加州人恐多繳稅

拜登減免學貸 加州人恐多繳稅

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
華女剛上車 副駕駛座高檔包被搶損失數千元

華女剛上車 副駕駛座高檔包被搶損失數千元
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里