舊金山日落區中秋街會 官員與民同樂 商家發禮券刺激消費

到訪民選官員、活動組織者和警察。（受訪者供圖）

舊金山 日落區中秋街會10日在外日落區的歐文街（Irving Street）近22大道的停車場舉行，由日落區中華文化區（Sunset Chinese Cultural District）主辦。當天共計迎來三場以中秋節為主題的慶祝活動。代表日落區的第四區華裔 市議員馬兆明（Gordon Mar）與多位民選官員共同出席。眾多家長帶著孩童來到現場，體驗諸如聽傳統故事、看傳統表演、猜燈謎等活動，現場洋溢著官民同樂，中秋佳節共團圓的歡樂氣氛。

馬兆明表示，中秋節對於華裔及其他亞裔居民來說，重要性僅次於農曆新年。舊金山中秋慶會有著很長的歷史，尤其是在華裔社區；「華埠中秋街會多年來，團結各方，支持當地小商業。」當天的活動從上午11時持續到下午3時，現場有音樂、舞獅等表演、親子活動以及免費新冠疫苗 接種。

街會上為孩童講中秋節的故事。（記者李怡／攝影）

中華文化區總監黃麗瑜（Lily Wong）表示，超過20家當地小商業參與了街會，參加街會的民眾都可以得到免費禮券，現場亦可參與燈籠製作活動。黃麗瑜說：「日落區中秋街會始於近十年前，在經歷幾年中斷後，很高興能夠再次舉辦。」她強調，在街會回歸的同時，也是我們再次關注健康的機會，除了慶典活動外，現場有免費新冠疫苗的接種點。

與往年不同的是，本次街會未占用主街道，沒有設立臨時攤位，分發的禮券也是為了更好支持當地小商業。因許多商鋪缺乏人手，如果設立攤位，小商業主們不得不關閉自己的門店。

由Great Highway公園之友組織的中秋節賞月活動，緊接著街會在下午5時後舉辦，以吸引更多元的社區參與秋節的慶祝。

街會負責人盧卡斯（Lucus Lux）表示，儘管沒有在中國傳統文化下長大，但是在日落區生活的好處，便是有機會體驗中式節日的傳統。義工凱利（Pete Carey）表示，當晚的賞月活動以「夜晚」、「月光」為主題，吸引居民提著手工製作的燈籠，欣賞月亮。 「我們會張貼印有中秋節歷史的海報，告訴居民節日的由來，讓不熟悉這一節日的居民也能享受美好的社區團聚時光。」