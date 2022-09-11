金山市長專欄╱繁榮華埠 撥款加強治安、交通

市長參加華埠安全夜。

親愛的讀者：

感謝舊金山警察 局中央分局與華埠 社區組織的合作，第八屆華埠安全夜得以順利舉辦，讓居民、公共安全機構和執法組織分享資源和安全提示。更重要的是，他們聚集在一起是為了互相了解。

我特別感謝地區檢察長謝安宜辦公室、成人緩刑部、安老自助處、社區青年中心和華協中心等機構，與長者和家庭互動，向居民推廣可以幫助他們的重要服務。對我來說，最重要的是，我們繼續為暴力預防、長者護送計畫和受害者服務等重要工作提供資金和資源，以便長者在看醫生、接送孩子上下學和買菜時都感到安全。

市長與犯罪受害人服務組織。 市長走訪安老自助處攤位。

我們的警察局在推進參與、服務和保護我們社區的重要使命方面做了大量工作，雇用代表他們所服務社區的警員是加強警民關係的關鍵。正因如此，我們的預算投放了用於挽留和雇用警員的撥款，使所有人在舊金山內都可以更加安全。

由於華埠是吸引遊客和居民最重要的經濟引擎之一，我們還需要確保社區為中央鐵路華埠白蘭站的開幕做好準備。我深明社區對開幕延期感到沮喪，但我們很高興看到這項交通投資將如何把市場南區和華埠連結，以快捷和安全的方式將朋友和家人安全聯繫起來。

市長和華協中心人員。

市長與眾議長裴洛西參觀華埠中央地鐵站，與警員交談。

在眾議院議長裴洛西和聯邦交通部長布塔朱吉的支持下，隨著中央鐵路即將開通，我們已經在鋪排下一步。日後還有更多事情要做。更多的規劃，更多的維修，更多的房屋。

我們有兩個資金優先事項：我們希望在幾十年撤資後，使我們現有的鐵路系統達到良好的運作狀態。其次，我們總是希望有一條正在建設的鐡路。我們清單上的下一個是連線加州火車和高鐵與Salesforce交通中心的隧道。這種聯繫對舊金山和市中心的未來尤其重要。

當我們在交通項目投放資源，我們會感到截然不同。以更快、更可靠並以一種舒適的方式到達我們的目的地。這些項目有助我們的經濟，幫助我們的家庭和長者及依賴交通工具的上班人士。

在我們計畫未來時，定將確保華埠繼續蓬勃發展。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德