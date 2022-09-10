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上訴法院駁回反對訴訟 金山非公民家長11月可學區投票

編譯組／舊金山9日電
上訴法院8日駁回要求撤銷舊金山非公民家長投票權的訴訟，因此非公民家長今年仍可投票。（美聯社）
上訴法院8日駁回要求撤銷舊金山非公民家長投票權的訴訟，因此非公民家長今年仍可投票。（美聯社）

上訴法院8日駁回要求撤銷舊金山非公民家長投票權的訴訟，因此，舊金山非公民家長今年11月仍然有權在學區選舉中投票。

提出撤銷舊金山非公民家長投票權的保守派人士要求法院加快審理這起訴訟的速度，並立即發出禁制令禁止提供選票給非公民家長。然而，舊金山第一上訴法院（First District Court of Appeal）8日下令駁回了這兩項請求。

由三名法官組成的第一上訴法院在判決中指出，反對非公民投票法律的人士允許「非公民可以在提起訴訟前的四次選舉中投票」。

不過，舊金山這項法律的命運仍然未卜。

法律規定，包括無證移民和合法居民的非公民可以在學區選舉中投票，但前提是他們必須是學齡兒童的父母或監護人，而且沒有因為犯下重罪入獄或被假釋。

今年8月，一名高等法院法官推翻了這項法律，表示憲法只允許公民投票。保守派團體引用加州憲法的一項規定，指「年滿18歲且居住在本州的居民可以投票」。舊金山市府於是向第一上訴法院提出質疑，上訴法院批准了市府請求，暫時擱置高等法院法官的判決，讓這項法令在案件上訴期間維持有效。

舊金山選民2016年通過非公民家長可以在學區選舉中投票的N提案，為加州首例。法律於2018年生效，市議會2021年更通過無限期延長這項法律。

公民家長投票權訴訟原告雷西（James V. Lacy）9日發出聲明表示，上訴法院決定不加快對案件的審查，可能導致包括少數族裔在內的所有合法公民投票權被違憲削弱。

在過去的選舉中，非公民選民的投票率一直很低，可能是出於擔心自己的身分會被提供給政府。選舉官員表示，在今年2月的罷免教委選舉中，在約1萬8000張選票中，只有238張是非公民選民投出。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）表示，加州憲法規定公民「可以投票」的條款，並不妨礙地方政府允許非公民投票。

邱信福在聲明中說：「無論公民身分為何，所有家長都應該對子女的教育方向有發言權。我們一再重申，非公民投票不但合法，而且對所有社區都有益處。」

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