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「蚊子山火」成加州今年第三大野火 3縣進入緊急狀態

編譯組／綜合9日電
北加州「蚊子山火」快速延燒，面積已達3萬畝，成為加州今年到目前為止的第三大山火，所產生的濃煙嚴重影響空氣品質。（美聯社）
北加州「蚊子山火」快速延燒，面積已達3萬畝，成為加州今年到目前為止的第三大山火，所產生的濃煙嚴重影響空氣品質。（美聯社）

正在北加州普萊賽縣（Placer County）肆虐的「蚊子山火」（Mosquito Fire）過去24小時面積再擴大一倍，而且已跨進隔鄰的艾爾度拉多縣（El Dorado County），高聳的煙柱現在遠從東灣也看得見。

加州森林防火廳（Cal Fire）表示，截至9日下午1時30分，「蚊子山火」火場面積已擴大到2萬9595畝，已成為加州今年到目前為止的第三大山火，受控程度暫時為零。

加州森林防火廳說：「大火在非常難以進入的地區燃燒，包括陡峭的峽谷，要在這種地形中直接對抗大火可能很困難。」

大火產生的煙霧已開始對沙加緬度谷（Sacramento Valley）和太浩湖（Lake Tahoe）地區的空氣品質造成影響。普萊賽縣健康與福利局（Health and Human Services）和空氣污染防制局（Air Pollution Control District）共同發布到9日的警報，告知公眾普萊賽縣和艾爾度拉多縣的空氣品質可能不佳。

沙加緬度大都會空氣品質管理局（Sacramento Metropolitan Air Quality Management District）也發布了煙霧警報，表示山火煙霧這兩天會吹入沙加緬度谷東部，佛爾森市（Folsom）、橙鎮（Orangevale）、費爾奧克斯（Fair Oaks）等地空氣中的微粒含量會增加，空氣品質指數會是「不健康」。

「蚊子山火」產生的濃煙嚴重影響空氣品質。（美聯社）
「蚊子山火」產生的濃煙嚴重影響空氣品質。（美聯社）

「蚊子山火」6日在普萊賽縣牛軛水庫（Oxbow Reservoir）附近爆發，現已燒進密西根布拉夫鎮（Michigan Bluff），並進入艾爾度拉多縣，正在威脅喬治城（Georgetown）、火山鎮（Volcanoville）和昆特（Quintette）等社區，受到威脅的建築物多達3666座，起火原因還在調查當中。

太平洋瓦電（PG&E）在提交給加州公用事業委員會的一份報告中表示，美國林務局（U.S. Forest Service）已在他們的6000伏特電線桿下纏繞了警告膠帶。

太平洋瓦電副總裁亞倫（Meredith Allen）在報告中說：「到目前為止，我們沒有觀察到電線桿或我們在牛軛水庫附近的設施有損壞或異常的情況，也沒有觀察到該地區有傾倒的導電設備，或是與植被有關的問題。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）8日宣布普萊賽縣、艾爾度拉多縣和南加河濱縣進入緊急狀態，以便能更靈活做出因應和復原工作的決定，並獲得來自聯邦的援助。

加州 山火 大都會

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