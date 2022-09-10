加州4140例猴痘患者占全美20% 州長撥款4150萬加強預防

州預算委員會主席丁右立（中）、眾議員楊馳馬（右二）、參議員威善高的代表9日來到舊金山綜合醫院，宣布4150萬元的州緊急撥款。（記者王子涵/攝影）

猴痘疫情 爆發以來，加州成為全美傳播的中心點。截止6日，加州累計報告4140例猴痘病例，占全美總病例的20%，舊金山成為全美猴痘疫情第二嚴重的城市，748人確診。猴痘疫苗 更是供應緊缺，數萬人焦急等待施打。為此，州長紐森（Gavin Newsom）在本周簽署了緊急法案，撥款4150萬元加快疫苗施打、病毒檢測、治療以及社區外展等工作。州眾議會預算委員會主席丁右立（Phil Ting）、眾議員楊馳馬（Matt Haney）、參議員威善高（Scott Wiener）的代表，9日親自來到舊金山總醫院，宣布這一消息。

丁右立表示，聯邦政府應對猴痘病毒行動緩慢，州與當地社區的努力成為關鍵。（記者王子涵/攝影）

丁右立表示，聯邦政府應對猴痘病毒行動緩慢，州與當地社區的努力成為關鍵。「新冠疫情給我們的教訓就是要快速響應。」丁右立說，「猴痘病毒正在影響一個特定的群體，所以我們要確保州與當地的衛生部門保持合作，尤其是那些可信任的社區組織和領袖，共同化解危機。」

猴痘病毒可以傳染給任何人，但在舊金山絕大多數的病例來自於同性、雙性戀的男性，以及跨性別者。參議員威善高在7月起草了猴痘緊急撥款法案，隨後得到眾議會議長辦公室、以及預算委員會的支持。

猴痘疫苗統一由聯邦政府發配，所以州撥款並不會增加加州的配給，但會加快疫苗在社區內的分配和施打。其中，加州衛生局將得到2570萬元，剩餘的1580萬會投入到各州立衛生部門和社區組織。

楊馳馬（左）強調預防的重要性，確保病毒不會大規模傳染。（記者王子涵／攝影）

楊馳馬強調了預防的重要性，確保病毒不會大規模傳染，如果遲遲不行動，花費和所造成的傷害會增加。「猴痘疫情下降正是由於更多的人挺身而出。」楊馳馬說，「預防教育和接種疫苗是我們現在最需要做的，保持疫情下降的趨勢。」他補充道，LGBTQ社區受到不均衡的影響，很多社區組織領袖挺身而出，確保受影響的居民施打疫苗，預防傳播。

舊金山綜合醫院執行長埃里希表示，舊金山被分配到27000劑疫苗，正在運輸的途中。（記者王子涵／攝影）

舊金山總醫院執行長埃里希（Susan Ehrlich）表示，院方已經接收到1萬5000劑猴痘疫苗，並將在本周開始第二劑的施打工作。她強調，疫苗是防護猴痘病毒最佳的措施之一，是降低傳染的主要手段。她表示，舊金山近日又得到2萬7000劑疫苗，正在運輸的途中。