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越裔夫婦遭行刑式槍殺 嫌犯與一被害人約會 

編譯組／灣區9日電
都布林越裔夫婦遭行刑式槍殺，嫌犯阿拉米達縣警威廉斯被控兩項謀殺罪。(美聯社)
都布林越裔夫婦遭行刑式槍殺，嫌犯阿拉米達縣警威廉斯被控兩項謀殺罪。(美聯社)

被控涉嫌在東灣槍殺一對已婚夫婦的嫌犯、阿拉米達縣警威廉斯（Devin Williams Jr.）9日出庭，面臨兩項謀殺罪。威廉斯的父親告知警方，兇手在令人震驚罪行發生之前，與其中一名已婚被害人約會。

根據阿拉米達縣地區檢察官辦公室的指控文件，今年24歲的威廉斯被控於7日凌晨約12時45分、闖入地址位在都布林市Colebrook Lane的3100號街區一間房屋，從頭部與頸部背後槍殺57歲的班尼森‧陳（Benison Tran）和他42歲的妻子瑪麗亞‧陳（Maria Tran）。

地方檢察官歐瑪莉(Nancy O'Malley)在控罪聲明中，向兩名被害人的家人、朋友與社區表達哀悼。都布林警官華特(Riley Walter)聲明內容透露，案件可能的原因，是威廉斯的父親告知檢察官，威廉絲與被害人瑪麗亞‧陳，正處於約會關係，並且之前曾去過他在士德頓(Stockton)的住家。

陳氏夫婦在案件現場被宣布當場死亡。屋內沒有其他人受傷。警長辦公室發言人凱利(Ray Kelly)表示，案發當時還有其他四人，包括一名兒童與一名來自外地的親戚，這名親戚撥打的911電話報案。

根據警官華特的案件可能原因聲明，當警察人員抵達案發現場時，其中一名在場人士說出威廉斯的名字「Devin」以及「他是一名警察」(He's a cop)。警探查看車牌閱讀器，顯示一輛灰色Volkswagen轎車於凌晨12時46分向Fallon Gateway南向行駛，當時距槍擊案發生僅一分鐘。Fallon Gateway是從Colebrook Lane區域到580州際公路的最近主要通道。這輛車登記車主為威廉斯。

華特指出，探員在案發現場發現帶有「Speer 9mm」字樣的彈殼，與警局使用的彈藥相同。探員們聽了911電話報案內容，聽到錄音帶裡有六聲槍響。警探隨後對威廉斯發出逮捕令。案發前一天，他曾在監獄值班。

槍擊案發生後，威廉斯逃到佛雷斯諾縣，並致電他的長官。在與都布林警局局長霍姆斯（Garrett Holmes）電話交談45分鐘後，他被說服，決定自首。加州公路巡邏隊在距離都布林約150英里的5號州際公路小鎮科靈加（Coalinga）將他逮捕。

被害人瑪麗亞‧陳在約翰喬治精神病院擔任護士。班尼森‧陳於2021年4月從聖他克拉拉市府退休，他在聖市公共工程部門擔任土木工程師近29年。

威廉 檢察官 警察

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