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北加中半島驚傳斬首案 現場超血腥 到場警員嚇傻

記者王子涵／舊金山報導
聖馬刁縣警辦公室艾倫警官表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）
聖馬刁縣警辦公室艾倫警官表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

據聖馬刁縣警辦公室稱，周四上午11時50分左右，一女子在聖卡洛斯Laurel街和Magnolia大道附近，被一男子持劍斬首。嫌疑人為一名成年男子，已因謀殺罪被逮捕。

據知情人士透露，該女子為25歲，有兩個孩子。案發當時，女子在家門口不遠處，她的兩名孩子並未目擊。嫌疑人和受害者相互認識，警方認定為一個獨立案件。

執法人員表示，受害女子此前曾獲得一張臨時限制令，限制令針對的就該嫌疑人。

縣警艾倫（Eamonn Allen）說，嫌疑人在作案離開後，又返回現場，被已經到達的警員逮捕。警方正在獲取對雙方住家的搜查令。警方暫時監護了受害人的兩個孩子，一隻狗和兩隻貓。

警方發表聲明稱：「我們可以確認，在犯罪過程中使用了刺殺武器，並且還未被銷毀。」

艾倫表示，最先趕到的警員受到驚嚇，警方已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。

聖卡洛斯的居民對這一暴力案件表示震驚。居民惠特克（Lina Whittaker）自1994年就住在這片社區，她說，這裡治安很好，一些鄰居出門都不會鎖門。「這是一個非常安靜的社區。」惠特克說，「大約四個月前，我的汽車催化器被盜，但這也是我在這片社區經歷的唯一犯罪事件了。」

居民湯姆在這篇片區生活了71年，他也說，出現過的犯罪主要是財產或汽車犯罪，暴力犯罪並不常見。

在通知受害者家屬之前，艾倫說該辦公室不會公布任何有關受害者身份的細節。聖馬刁縣驗屍官辦公室也拒絕發表評論。

汽車 暴力犯罪

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