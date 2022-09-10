中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

在她死亡的前一天晚上，卡斯特羅（Karina Castro）在她的公寓樓前的人行道上來回踱步，在電話中告訴別人：「我覺得背後畫著一個靶子」。

陳姓鄰居Nathaniel Chan說，她說話的聲音很大，他聽到了每一個字，認為她是在談論她那個時好時壞的男友，也就是她小女兒的父親，33歲的索拉諾（Jose Landaeta）。

索拉諾現在監獄 裡，涉嫌8日上午在光天化日之下用劍斬斷卡斯特羅的頭，地點就在她前一天晚上打電話的人行道旁邊。

9日，朋友和家人聚集在聖卡洛斯El Camino Real街附近的Laurel街的兩層公寓樓外，在20多歲的卡斯特羅被殺的路邊擺上鮮花。

鄰居和朋友們形容這對男女朋友的關係是不正常的，而且是虐待性的，以至於在過去的一年，許多人向管理層投訴或多次報警。

卡斯特羅長年的朋友卡馬喬（Monica Camacho）說，這對男女朋友大約在三年前開始約會，曾經分手，並在6月重聚，但又再次分手。她說，卡斯特羅有一個新的男朋友，而索拉諾對此並不高興。

聖馬刁縣警長辦公室負責監管聖卡洛斯，並正在調查這起案件，該辦公室沒有具體說明死亡情況，但多名居民稱在8日中午之前看到了這起可怕的襲擊事件。

Chan說，三名婦女正在遛狗，其中兩名跑開並開始拍攝事後的情況，而第三名婦女則倒在了草坪上抽泣和尖叫。

警長發言人艾倫（Eamonn Allen）說，這一幕是如此可怕，以至於目擊者和警員都需要在現場接受心理輔導。

63歲的利瓦（Junior Liva）是小區的看門人，他說他聽到了尖叫聲，看著索拉諾開著他的黑色本田 車離開。他衝到街上，被眼前的景象嚇壞了：卡斯特羅躺在柏油路上，她的頭幾乎從脖子後面被切掉。另一位目擊者將其描述為完全被斬首。

「我甚至無法入睡」，利瓦說，「我一直在想這件事」。

卡斯特羅和她的兩個女兒（7歲和1歲）住在206單元，殺人事件發生後，孩子們被置於兒童保護服務局CPS的監護之下。

鄰居們說，卡斯特羅試圖從公寓裡搬到紅木城，並在幾周前清空了公寓的大部分家具，但她的新住房一直沒有著落。她在Erik's DeliCafe斷斷續續地工作，大部分時間都花在孩子身上。

卡馬喬說：「她只是一個試圖維持生計的單身母親，我一直在擔心她。」