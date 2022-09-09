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中央地鐵將通車 聯邦金山官員同慶 期待帶動經濟、方便出行

記者李怡 / 舊金山報導
聯邦官員與舊金山官員民眾慶祝中央地鐵即將開通。左三起裴洛西、布塔朱吉、布里德。（記者李怡／攝影）
聯邦官員與舊金山官員民眾慶祝中央地鐵即將開通。左三起裴洛西、布塔朱吉、布里德。（記者李怡／攝影）

聯邦眾議院議長裴洛西（ Nancy Pelosi）、運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、舊金山市長布里德、舊金山交通局局長譚姆林（Jeff Tumlin）等官員以及華埠社區領袖代表，8日聚集在中央地鐵華埠白蘭站，慶祝中央地鐵即將在今年秋季晚些時候開通。

中央地鐵從舊金山King街和四街交界處的加州火車（Caltrain）終點站起，經馬士孔尼會議中心和聯合廣場到舊金山華埠，共計四站。推動興建中央地鐵人士稱，中央地鐵將有助華埠經濟發展、方便華埠居民出行。從市場南到華埠的1.7哩長的中央地鐵線預計耗資約19.3億元。

原定於2018年竣工的中央地鐵，目前還沒有確定的通車日期。譚姆林表示，計畫於今年秋季開通。

圖為中央地鐵白蘭站內部。 （記者李怡／攝影）
圖為中央地鐵白蘭站內部。 （記者李怡／攝影）

裴洛西在會議上對於推動地鐵項目建設的人員表示感謝，並感謝市長布里德、市府律師邱信福、華裔領袖方李邦琴對於社區的貢獻和影響。

中央地鐵白蘭站內部。 （記者李怡／攝影）
中央地鐵白蘭站內部。 （記者李怡／攝影）

布塔朱吉表示，十年前在裴洛西議長的推動下，聯邦運輸部投入近10億元的資金支持啟動舊金山中央地體項目。這是一項歷代千秋的項目。他說，拜登政府致力於支持中央地鐵等交通資本項目。總統拜登去年簽署的1.2兆元基礎設施法案，其中包括103億元用於加州公共交通項目的撥款。

布里德表示，中央地鐵一旦開通，將方便市民從大通中心體育館、聯合廣場、和會議中心前往華埠，她希望，有一天中央地鐵線會延伸到漁人碼頭，為民眾和遊客帶來更大的便利。

譚姆林表示，中央地鐵白蘭站建設多年，建設過程中給華埠民眾的生活造成了很大的影響，但是市交通局保證這是很值得的。譚姆林並未透露地鐵的具體開通時間，但表示會在今秋晚些時候。此項目已處於測試的最後階段。

中央地鐵白蘭站內部。 （記者李怡／攝影）
中央地鐵白蘭站內部。 （記者李怡／攝影）

根據地鐵項目最新的聯邦監測報告，原本預計中央地鐵將於9月9日開放。但因測試地鐵自動列車控制系統的延誤，以及6月份新站之一發生火災，都成為地鐵延期開放的因素。

對於中央地鐵的開通，在華埠社區中有兩種不同的聲音，一部分民眾和小企業主表示，中央地鐵的開通，尤其是華埠白蘭站，無疑會增加華埠商業區訪客的流量，會給華埠的經濟增添更多活力，促進小企業的發展。還有部分民眾表示，華埠地鐵的開通，讓各社區民眾湧進華埠，能否帶動經濟的增長暫不可知。相比促進經濟增長，他們更擔心大量人群的湧入會影響華埠治安、威脅到華裔社區的團結和一致性。

中央地鐵白蘭站內部。 （記者李怡／攝影）
中央地鐵白蘭站內部。 （記者李怡／攝影）

地鐵 華埠 舊金山

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