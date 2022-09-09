阿拉米達縣警涉殺人案 死者為亞裔夫婦
當局8日公布阿拉米達縣縣警槍殺案死者身分。死者家屬和同事表示，死者是一名退休土木工程師和一名護士。
阿拉米達縣警局發言人凱利（Ray Kelly）表示，死者是57歲的班尼森‧陳（Benison Tran）和42歲的瑪麗亞‧陳（Maria Tran），兩人7日在東灣都布林（Dublin）家中遭槍擊身亡，當時還有其他四名家人在家，包括他們的子女，但沒有受傷。
凱利表示，陳姓夫婦家人目擊槍殺案後向警方報案，指認阿拉米達縣縣警威廉斯（Devin Williams Jr.）是槍手。
24歲的威廉斯在案發數小時後向警方自首，被控謀殺，他將於9日出庭應訊。
聖他克拉拉市發言人田普頓（Michelle Templeton）表示，班尼森‧陳在該市擔任土木工程師29年，於去年退休。
田普頓在聲明中說：「昨日聽到我們的老朋友和前同事班尼森‧陳和其妻子去世的消息，我們深感震驚和悲痛。」
瑪麗亞‧陳的表妹黎翠庭（Diem Thuy Le）表示，瑪麗亞2004年和家人從越南移民到美國，是一名護士，她形容瑪麗亞是一個慷慨、努力的人。黎翠庭表示她不認識威廉斯。
凱利表示，威廉斯認識陳姓夫婦，但調查人員還在確定他的殺人動機。
凱利說，威廉斯作案後逃到離犯罪現場以南160哩的科靈加（Coalinga），在那裡打電話給都布林警局，表示願意自首。
凱利指出，威廉斯自2021年9月開始在阿拉米達縣警局任職，目前還在試用期當中，但已經被分配到屋崙法院工作，警局對他的工作表現並沒有負評。
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