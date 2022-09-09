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阿拉米達縣警涉殺人案 死者為亞裔夫婦

編譯組／美聯社都布林8日電
警方在遭殺害的陳姓夫婦都布林住家進行調查。（美聯社）
警方在遭殺害的陳姓夫婦都布林住家進行調查。（美聯社）

當局8日公布阿拉米達縣縣警槍殺案死者身分。死者家屬和同事表示，死者是一名退休土木工程師和一名護士。

阿拉米達縣警局發言人凱利（Ray Kelly）表示，死者是57歲的班尼森‧陳（Benison Tran）和42歲的瑪麗亞‧陳（Maria Tran），兩人7日在東灣都布林（Dublin）家中遭槍擊身亡，當時還有其他四名家人在家，包括他們的子女，但沒有受傷。

涉嫌在東灣都布林殺害越裔陳姓夫婦的阿拉米達縣警威廉斯已向警方自首。（美聯社）
涉嫌在東灣都布林殺害越裔陳姓夫婦的阿拉米達縣警威廉斯已向警方自首。（美聯社）

凱利表示，陳姓夫婦家人目擊槍殺案後向警方報案，指認阿拉米達縣縣警威廉斯（Devin Williams Jr.）是槍手。

24歲的威廉斯在案發數小時後向警方自首，被控謀殺，他將於9日出庭應訊。

聖他克拉拉市發言人田普頓（Michelle Templeton）表示，班尼森‧陳在該市擔任土木工程師29年，於去年退休。

田普頓在聲明中說：「昨日聽到我們的老朋友和前同事班尼森‧陳和其妻子去世的消息，我們深感震驚和悲痛。」

瑪麗亞‧陳的表妹黎翠庭（Diem Thuy Le）表示，瑪麗亞2004年和家人從越南移民到美國，是一名護士，她形容瑪麗亞是一個慷慨、努力的人。黎翠庭表示她不認識威廉斯。

凱利表示，威廉斯認識陳姓夫婦，但調查人員還在確定他的殺人動機。

凱利說，威廉斯作案後逃到離犯罪現場以南160哩的科靈加（Coalinga），在那裡打電話給都布林警局，表示願意自首。

凱利指出，威廉斯自2021年9月開始在阿拉米達縣警局任職，目前還在試用期當中，但已經被分配到屋崙法院工作，警局對他的工作表現並沒有負評。

威廉 退休 越南

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