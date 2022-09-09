「蚊子山火」面擴10倍 加州6地還在燒 普萊賽進入緊急狀態

北加州「蚊子山火」火勢猛烈，面積24小時內擴大10倍。（美聯社）

正在北加州 太浩國家森林（Tahoe National Forest）燃燒的「蚊子山火 」（Mosquito Fire）8日火場面積爆炸性擴大至2萬畝，淘金歷史小鎮正遭受嚴重威脅。大火產生的巨大火積雲（pyrocumulus cloud），在60哩外的地方都清楚可見。

官員表示，受「蚊子山火」的影響，位於太浩國家森林「冷面酋長」（Granite Chief）以南的太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail），路標1139.3哩到1140.4哩之間長1.1哩的路段已被關閉。

8日下午的最新訊息指出，「蚊子山火」已越過美國河（American River）中支流（Middle Fork），從普萊賽縣（Placer County）進入艾爾度拉多縣（El Dorado County），朝火山鎮（Volcanoville）前進。消防當局已強制要求陶德谷和Foresthill Road到Drivers Flat Road之間的居民撤離，而昨日對森林山鎮（Forest Hill）發布的強制撤離令依然有效。

「蚊子山火」形成的火積雲因為太大，可能會迅速發展成具有旋轉雷暴特徵的「超級單體」（supercell），提高龍捲風出現的危險。根據雷達圖像，「蚊子山火」的火積雲高達3萬8000呎，而且已開始旋轉，可能助長周邊餘火飄蕩。

鑑於「蚊子山火」威脅的立即性，普萊賽縣官員已宣布進入緊急狀態。根據聲明，儘管還不清楚大火目前已造成多少損失，但相信是重大的。

灣區 空氣品質管理局（Bay Area Air Quality Management District）表示，加州和俄勒岡州野火產生的煙霧預計會從9日開始影響灣區，但空氣污染程度應不至於超過國家健康標準，預測沿海地區空氣品質為中等，內陸地區的空氣品質會較不健康。

除了「蚊子山火」，加州現在還有另外五場大火在燒，分別為：

1.「磨坊山火」（Mill Fire）：這場2日爆發的山火靠近北加州西斯邱縣（Siskiyou County）威德（Weed），撤離令還未解除。

2.「柏恩斯山火」（Barnes Fire）：7日由閃電引發的「柏恩斯山火」靠近加州東北⻆的鵝湖（Goose Lake），具有極端火災行為模式，首日焚地1621畝，截至8日下午增加到2000畝。

3.「支流山火」（Fork Fire）：始於7日下午，目前面積未超過1000畝，但因為地勢險要、乾燥植被太多，北支流（North Fork）和南支流（South Fork）地區居民已被下令撤離。

4.「雷德福特山火」（Radford Fire）：位於大熊湖附近的「雷德福特山火」已燃燒三天，8日面積擴大為1100畝。