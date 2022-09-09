金山嚴懲吸毒慣犯 地檢長：將多案併審

舊金山地檢長謝安宜8日公布治毒新政，對吸毒慣犯加重處罰。（記者王子涵／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）8日公布治毒新政。對於犯有公共場所吸毒輕罪的個人，且被傳喚五次及以上者，地檢處會將案件送至社區法庭，併案審理。此舉是為了加強對吸毒慣犯的處罰，盡快接受治療和康復。

社區法庭是一个強調恢復性司法單位，且為有毒癮和精神健康的人提供服務的法庭，主要集中在田德隆、南市場、聯合廣場和市政中心區等。目前，地檢處已開始匯總有五次或更多傳票 的嫌疑人，包括對持有毒品 以及毒品用具的指控。

「幫助藥物使用者通過社區法庭獲得治療和服務，以挽救他們的生命。」謝安宜說，「當一些人因吸毒而獲得超過五張傳票時，這給我們傳遞了一個明確的信號，即他們正處於危機之中，需要幫助。解決毒品問題需要社區全員參與。」

為了實現她所承諾的追究毒販法律責任的目標，她計畫廢止前任地檢長博徹思（Chesa Boudin）實行的政策，即攜帶不超過100克芬太尼的毒販，會被引導至社區法庭進行處理。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），謝安宜的新政遭多名公辯律師的批評，稱多案併審的方式實際上是在委婉地表達強硬執法。「討巧的詞語並沒有改變，這一方式被反覆的使用，卻反覆失敗的事實。」公辯律師哈里斯（Danielle Harris）說。

哈里斯指出，多案併審意味著可能的逮捕令，或更長的牢獄，這會給嫌犯帶來巨大的痛苦。研究表明，即便是在監獄關上幾天，人的情況只會比以往更糟，很難好轉。

謝安宜的新政是緊接著市議會在7日所提出的治毒計畫，也表明地檢處開始於市議會合作，步調一致。市議員麥德誠（Matt Dorsey）、孟達文（Rafael Mandelman）、司嘉怡（Catherine Stefani）共同推出「舊金山復甦」計畫，要求21個城市部門及6個委員會向市議會報告所需資源和困難，以幫助市議會根據實際情況制定解決方案，在90天內解決毒品危機。

截止8月31日，地檢處已經對125名涉嫌販毒的嫌疑人提出重罪指控，並對其中的5人尋求審前拘留。