法院駁雷千紅訴狀 維持11月選舉除名

支持者們8月30日在市府前抗議將雷千紅(中)從選票除名。 （記者李怡／攝影）

舊金山 高等法院7日駁回舊金山市第四區市議員候選人雷千紅（Leanna Louie）狀告舊金山市府及選務處長的案件，維持市政府與選務處將雷千紅從11月選舉中除名的決定。在11月的選舉選票上，第四區市議員的候選人中就只有馬兆明（Gordon Mar） 與殷嘉立（Joel Engardio）兩位。

8月中旬，舊金山當地媒體報導質疑雷千紅在參選選區的住址問題，指她在參選第四區的居住地址並非其主要住所。選務處和市府律師辦公室隨即對雷千紅的居住地址展開調查。市府律師調查後發聲明，指出雷千紅未能證明在登記參選前已於日落區住滿30天。選務處長安茲(John Arntz)宣布將雷千紅的名字從選票刪除。雷千紅8月30日在舊金山市高等法院，遞交資料對市府及選務處負責人提起訴訟。

在法院開庭期間，高等法院法官理烏爾默 (Richard Ulmer)6日對原告提出的多個觀點提出質詢。原告認為，雷千紅在註冊參選之後，選務處應在10天期限內對參選資格提出質疑，最晚應在6月24日之前告知是否有參選資格，而不是在8月底才告知。

法官表示，並不是只要超過10天質疑期限，就絕對不可刪除候選人。烏爾默法官同意市政府的觀點，即雷千紅沒有證據表明第四區的住宅是她的主要住所，以及在此住滿法律規定的30天。

市政府律師斯諾格拉斯(Wayne Snodgrass)表示，註冊候選人時，就應滿足競選的最低標準即在參選區住滿30天。選務處工作人員並非律師，沒有資格調查所有候選人居住資格和全部信息。

雷千紅的律師林恩巴赫(Christine Linnenbach )表示，對法院的裁決失望，但不會再上訴。因為8日選票就印出來了。她說，雷千紅的支持者正在考慮發起一項聯名簽字活動，以表示對她的支持，和對被除名的不滿。

舊金山市府律師邱信福在聲明中表示，很高興法院認真對待市府調查結果，並同意市府的法律結論。從選票中刪除候選人，不是輕率做出的決定，只有在徹底調查後才會這樣做，調查的結果是雷千紅對其主要居住地的解釋並不一致。

第四區市議員馬兆明對雷千紅起訴選務處一案的判決結果，向本報發表聲明稱， 樂見高等法院支持市府律師和選務處調查結果，反對雷千紅毫無根據的訴訟，維持選舉誠信。他將繼續致力於建立共識，凝聚各界，建立一個更安全潔淨，公平且宜居的日落區。

雷千紅還將面臨她在4月份註冊成為候選人是否違法的問題。據舊金山地檢官辦公室發言人稱，地檢長謝安宜辦公室曾要求加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）調查此事，因為謝安宜與雷千紅彼此認識且一起參與罷免 前地檢長博徹思運動。但此項提議被邦塔拒絕。目前地檢長辦公室正在計畫處理此案，但謝安宜會迴避。