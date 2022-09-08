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從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

持美護照入台恢復免簽 送件未進製發程序者可退費

記者李榮／灣區報導
台灣進一步放寬疫情後的簽證限制，對於持美國簽證者更為方便。（本報檔案照片）
台灣進一步放寬疫情後的簽證限制，對於持美國簽證者更為方便。（本報檔案照片）

台灣的中央流行疫情指揮中心日前再度調整邊境管制措施，宣布自今年9月12日起，恢復美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、歐洲與邦交國國民免簽證待遇。持這些國家護照者，無論是商務、參展、考察、國際交流、探親、觀光、社會訪問等事由，都可以無須申請許可進入台灣。駐舊金山經文處表示，如果民眾先前為了前往台灣而申辦簽證，9月5日前臨櫃送件者若未進入製發程序，將協助退件退費，但若已進入製發程序或審核拒件者，則是不退件、不退費。而自9月6日起，全數按正常簽證程序處理。

駐舊金山經文處建議，有關免簽證規定、應備文件及注意事項，可參考外交部領事事務局全球資訊網，網址：https://www.boca.gov.tw/cp-10-4485-149c7-1.html。值得留意的是，目前台灣在入境人數上依然還是採總量管制。另外，當事人入境檢疫措施必須依指揮中心現行「3天居家檢疫+4天自主防疫」隔離檢疫規定辦理。

駐舊金山經文處表示，配合新規定，經文處針對已收件的簽證申請件也制定出退件原則。凡是在9月5日（含）前已臨櫃送件或投郵者（以郵戳日期或寄件人憑證日期為憑），若尚未進入製發程序，經文處將儘速主動聯絡申請人確認退件退費事宜。如果是9月5日（含）前已臨櫃送件或投郵者（以郵戳日期或寄件人憑證日期為憑），但已進入製發程序或審核拒件者，則一律不退件、不退費。從9月6日（含）以後始臨櫃送件或投郵者（以郵戳日期或寄件人憑證日期為憑），將按正常簽證程序處理，不接受當事人請求退件。

駐舊金山經文處示，由於近期簽證申請件數龐大，目前僅作業至8月中寄達（或臨櫃辦理）的簽證申請件，將儘速在近日內主動與尚未拆件及作業的申請人聯絡，確認退件退費事宜。申請人如有疑問，可電郵：[email protected]，或撥打舊金山經文處總機：415-362-7680查詢。因為駐處人力有限，還希望民眾能耐心等候。

此外經文處也提醒，如果是不符免簽證條件的外籍人士想要到台灣，則仍須依照指揮中心開放事由，備妥相關文件申請特別入境許可的簽證。

簽證 舊金山 邊境

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