華埠安全夜 警消展示先進執法工具

華埠安全夜活動起始於2014年，今年是第八屆。（記者王子涵／攝影）

第八屆「華埠 安全夜」（Chinatown Night Out）7日下午舉行，數百華埠居民齊聚花園角廣場，熱鬧非凡。舊金山警局、消防局、縣警等部門向居民展示先進執法工具，社區青年中心、華協中心、東華醫院等社區組織也設立攤位，向公眾宣傳安全知識。

華埠安全夜活動起始於2014年，今年活動規模進一步擴大，此活動以加强華埠治安及警民合作關係為主旨，鼓勵民眾在發生緊急狀況下與警員聯繫。

執法部門向居民展示先進的執法工具。（記者王子涵／攝影） 執法部門向居民展示先進的執法工具。（記者王子涵/攝影）

市長布里德（London Breed）參加了安全夜活動，她強調警民合作的重要性。她表示，授權警局使用非公共攝像，推廣街頭大使項目等，可以有效的預防犯罪，幫助華埠變得更加安全。「我明白華埠面臨挑戰，恐懼和擔憂在蔓延，但與社區組織合作，是對未來的一種投資 。」布里德說，「我想讓大家知道的是，公共安全是我的首要目標，沒有任何比這更重要。」

布里德強調警民合作的重要性，並表示公共安全是她的首要目標。（記者王子涵／攝影）

地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）稱讚了華埠警民合作的成果，她希望地檢處重新建立與華埠居民的相互信任，更好服務社區。她表示，要打消那些企圖攻擊亞裔 群體的人的念頭，追究罪犯責任。謝安宜鼓勵市民主動聯繫警員，她說：「我明白有時和執法人員交談會感到害怕，我們的受害者服務部會幫助你們，有會講粵語和國語的警員服務你們。」

地檢長謝安宜稱讚了華埠警民合作的成果，她希望地檢處重新建立與華埠的信任，更好的服務社區。（記者王子涵／攝影）

現任警局助理警長的拉薩（David Lazar）是華埠安全夜活動的創辦人之一。他回憶說，全國在慶祝2014年的安全夜時，有超過1萬6000個社區都參與，但華埠社區卻被遺漏，尤其是社區中那些母語為非英語、被攻擊也很少報案的受害者。

於是，他與華埠社區領袖，包括中華總商會、已故僑領白蘭（Rose Pak）等一起，當年共同創辦了第一屆華埠安全夜活動。他強調，安全夜的目的是加強警民關係，鼓勵民眾主動舉報犯罪。他說：「我們需要市民的幫助，市民也同樣需要我們。」