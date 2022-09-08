舊金山慶公民月 72歲華人現身說法 分享不識英文字母到入籍

譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

舊金山 市公民途徑倡議、舊金山移民 權益委員會，以及舊金山公民與移民事務辦公室，7日在市府門前共同慶祝「全國公民月」（National Citizenship Month）。剛入籍的72歲華裔長者譚佩英與各族裔的新公民一起參加慶祝活動，多位本地民選官員向新公民表達祝賀，並鼓勵更多綠卡持有者參加免費的入籍工作坊，同時可申請入籍費用協助，成為美國公民。

公民途徑倡議是由多家社區組織發起的協作倡議，至今已經在全市舉辦了64場免費的入籍工作坊，為超過1萬6000名移民提供法律諮詢服務，幫助節省150萬元申請費。該倡議領辦機構安老自助處行政總監鍾月娟表示，自2013年起，超過1萬多名移民在該倡議活動的幫助下成為美國公民。鍾月娟說：「從獲得投票 權，到獲得更高收入，公民身分對我們的家庭，以及我們的城市舊金山都有著積極的作用。」

從左到右：市議員陳詩敏、佩斯金、馬兆明、梅義加、市府行政官朱嘉文、移民權利委員會代表薩利、市長辦公室發言人Chiamaka。（記者王子涵／攝影）

72歲的譚佩英2012年來到美國，那時的她，一個英文字母都不認識，從未想過能夠成為美國公民。在安老自助處的幫助下，譚佩英努力學習英文，「上班的時候在看，休息的時候也在看，早餐的時候聽一百遍，就這樣花了兩、三年。」譚佩英說，「我在安老自助處得到了很多的幫助，我發自內心的感激。」譚佩英得到公民途徑倡議的幫助，還豁免了入籍申請費，並在今年3月成功獲得公民身分。譚佩英說：「雖然我考試通過了，我還會留在學校，幫助其他人。」

安老自助處公民教育職員、金山市立大學教師譚琳為了更好的幫助到移民群體，在50歲重新回到校園，攻讀英語教育碩士學位（ESL）。她經常告訴學生：「我是你們英文老師，你們是我的人生老師。」她表示，年齡最大的學生是84歲，看到這些新移民她十分感動。

最近入籍的阿爾瓦雷茲（Maricela Alvarez）表示，表達政治觀點、參加選舉投票是她一直想做的事，但礙於移民身分，她很害怕發聲。她說：「為了此刻，我已經等待了20年，我現在感到釋然，這是我追尋夢想的新機會。」

市長布里德（London Breed）辦公室發言人Chiamaka Ogwuegbu表示，舊金山約有5萬綠卡擁有者符合資格入籍，如果他們提出申請，市長布里德、市議會以及所有社區合作夥伴都會提供支持，幫助她們完成入籍的旅程。

市議長華頌善（Shamann Walton）強調，除了對薪資、家庭的好處以外，公民身分最重要的是擁有投票權。「選舉將在11月8日到來。我們同樣要慶祝的是，更多的人會參與其中，使用投票權，對城市的未來發聲。」華頌善說。

參與創立公民途徑倡議的市議員馬兆明（Gordon Mar）則表示，公民途徑倡議發起的10年來，在提升移民群體地位中扮演了極其重要的角色。他與前華裔市長李孟賢（Ed Lee）、社區領袖鍾月娟，以及移民權利委員會做了許多基層工作，創立了該倡議。市議員陳詩敏（Connie Chan）說，許多每天努力讓舊金山變得更好的居民，可能並不是公民，他們的貢獻值得我們尊敬和認可。

臨近中秋，市公民途徑倡議成員贈送中秋月餅表達感謝。（記者王子涵／攝影）