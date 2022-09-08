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加州用電量創新高 灣區多地大因「混亂誤解」意外被停電

編譯組／灣區7日電
由於電力單位之間溝通出現問題，灣區多個城市6日晚上被意外停電。（美聯社）
由於電力單位之間溝通出現問題，灣區多個城市6日晚上被意外停電。（美聯社）

在沒有採取輪流停電措施的情況下，灣區多個城市6日晚上竟然停電，原因是單位之間的溝通出現問題所導致。為了避免再發生相同的事件，官員們誓言會加強溝通。

加州電力需求量6日創下歷史新高，由於發電廠難以滿足民眾空調需求，各地瀕臨輪流停電的命運，但最終沒有實施。

然而，北加州6日還是有部分城市停電，似乎是公用事業集團和管理電網的加州獨立電力系統營運中心（California Independent System Operator，簡稱CAISO）之間的溝通出現問題。

6日晚上，灣區至少有三個城市開始輪流停電，包括阿拉米達市、希爾斯堡（Healdsburg）和巴洛阿圖，這三個城市都是非牟利北加州電力局（Northern California Power Agency，簡稱NCPA）的會員。

CAISO執行長曼澤（Elliot Mainzer）7日在媒體會議上表示，停電並不是他們下令的，而是混亂和誤解造成的。曼澤說：「這種情況鮮少發生，昨晚電網有許多狀況，每個人都忙不過來。有鑑於此，我們會加強溝通，確保不會再發生這種事。」

根據NCPA 6日發出的聲明，CAISO 6日傍晚5時53分聯絡了NCPA調度中心，調度員把一項命令誤以為是要求減少46.02兆瓦電力供應。

聲明說：「停電措施採取後，我們的調度員聯絡CAISO，告知他們停電措施已採取，結果對方表示調度員的理解有誤，我們便立即進行恢復供電。」

NCPA表示，以結果來看，他們的會員被停電，似乎有助防止熱浪對加州超負荷的電網造成影響，意味著意外停電可能有助CAISO避免實施輪流停電措施。

不過，7日上午被問到意外停電是否有助電網的運作時，曼澤回答：「絕對沒有。」相反地，應該是加州6日下午5時45分發出緊急簡訊警報，要求民眾節約用電後，才讓電網免於採取輪流停電。

加州6日的用電量最高峰達5萬2061兆瓦，創下歷史新高。當局預測，加州7日和8日的用電量最高峰也將超過5萬兆瓦。

據了解，受意外停電影響的阿拉米達市用戶有1400戶，巴洛阿圖有1700戶。

NCPA的會員包括阿拉米達市、希爾斯堡、巴洛阿圖、洛迪（Lodi）、聖他克拉拉市、畢格斯（Biggs）、格里德利（Gridley）、隆波克（Lompoc）、瑞定（Redding）、羅斯維爾（Roseville）、沙斯達湖（Shasta Lake）和瑜珈（Ukiah）。

加州 灣區 北加

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