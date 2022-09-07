高溫添負荷 灣區開始輪流停電

供電公司PG&E輪流斷電計畫，6日南灣區域開始受影響。（圖片取自公司官網）

加州 持續的熱浪讓居民們叫苦不迭，聖荷西 市在周二下午5點的溫度甚至達到華氏106度；更令部分居民絕望的是， 在炎熱的天氣裡，加州電網運營商不堪重負，紛紛選擇輪流停電。

根據太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric，PG&E）官網的解釋，輪流停電是指從一個區域到另一個區域的電力輪換中斷，因此沒有一個社區會長時間停電，目的是減少需求並保持電網可靠性。短暫的供電中斷可防止更長和更大規模的供電中斷。

由於高溫 持續，太平洋瓦電通知南灣地區52萬5000名客戶，在周二下午的4至9點會實施輪流停電計畫，每個輪到的區域會被斷電1-2小時。

據了解，在南灣郵編為95050, 95129，95014，95117等區域的居民在這個炎熱的下午遭遇了停電。另外郵編為95131和94539的區域還斷了網路。

孕婦由於激素和新陳代謝加快等原因，比普通人更怕熱；一名居住在郵編95129區域的孕婦潘鬱欣，家裡也被斷電了，她感嘆道，「外面像烤箱一樣！」懷孕37周的她只能挺著孕肚，到丈夫的公司吹冷氣以及喝冷飲。