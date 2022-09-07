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「太陽下能煎蛋」炎熱持續 華人嘆灣區向鳳凰城看齊

記者劉先進／灣區報導
灣區高溫天氣持續。（記者劉先進／攝影）
灣區高溫天氣持續。（記者劉先進／攝影）

灣區高溫天氣持續，東灣核桃溪市（Walnut Creek）最高溫華氏119度、丹維爾（Danville）120度、康柯德（Concord）和布利桑頓（Pleasanton）最高溫110度。華人林先生表示，以前總是聽說鳳凰城高溫，市民可以在戶外煎雞蛋；這次高溫天氣，他特地嘗試了一下，雞蛋果然快熟了。「加州本來天氣很舒服，沒想到氣溫也像鳳凰城看齊，太陽底下可以煎雞蛋。」

灣區這一波熱浪持續時間長，部分地區高溫破紀錄。為了避暑，華人各顯神通；有人去海灘邊吹風，有不少人選擇待在家中吹空調，林先生家中的空調就馬力全開，還要吃水果降溫。他表示，以前看新聞，總是聽說亞利桑那州鳳凰城高溫如何如何，市民可以在戶外煎雞蛋，這段時間待在家中熱得無聊，5日下午將平底鍋放在陽台上，打了個雞蛋，很快雞蛋熟了一部分。當時太陽快下山了，高溫接近尾聲，「如果白天最熱時出去煎，保證更快就熟透。」

高溫不只能煎蛋，也促使更多人加裝空調。華人地產經紀田霞6日說，因為天氣越來越熱，東灣海沃（Hayward）不少連棟屋(townhouse)租客在家中新安裝台式或移動式空調，比率增加到20%。

田霞平常除了出售房屋，還幫客戶打理出租業務。她說，在東灣海沃一帶，有很多連棟屋，以往天氣並不是很熱，房屋幾乎沒安裝空調；但隨著氣候變遷、溫度升高，目前有很多租客實在頂不住高溫，選擇在家中安裝移動式空調或台式空調，應對酷熱。「就個人遇到的情況看，租客新加裝空調的比率占20%。」

華人Christina就住在連棟屋內。她說，今年的高溫非常罕見，她選擇整天不出門，狂吹風扇，多吃冷飲避暑。也看到親友家安裝移動式空調，但經瞭解發現，這種空調噪音很大，「白天在家上班太吵，晚上也吵得睡不著覺，所以不準備裝。」

Christina說，身邊有不少朋友裝中國大陸的格力空調，製冷效果強勁，安裝一個近6000元。她考慮到成本太高，也沒有裝；「晚上氣溫低，家中吹戴森電扇勉強能睡覺。只能做白日夢幻想一下，以後有錢換新房子，一定要求房內裝空調。」

東灣海沃不少連棟屋租客在家中新安裝台式或移動式空調，比率增加到20%。 （記者劉...
東灣海沃不少連棟屋租客在家中新安裝台式或移動式空調，比率增加到20%。 （記者劉先進／攝影）
華人林先生表示，以前總是聽說鳳凰城高溫，市民可以在戶外煎雞蛋。這次高溫天氣，他特...
華人林先生表示，以前總是聽說鳳凰城高溫，市民可以在戶外煎雞蛋。這次高溫天氣，他特地嘗試了下，雞蛋果然快熟了。他感歎「加州氣溫也像鳳凰城看齊。」（林先生供圖）

高溫 雞蛋 華人

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