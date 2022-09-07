中秋嘉年華倒計時 義診攤位服務讀者

阿茲海默症協會將到嘉年華現場宣導失智症相關議題。（本報檔案照片）

舊金山世界日報9月10日將在庫比蒂諾Main Street商場舉行「2022中秋嘉年華」活動，現場也設有義診區，由華裔醫師、營養師及醫療團隊親自參與活動，設有五個攤位，替民眾解答華裔常見的健康疑問與需求。五大主題及醫師分別為：內科醫師黨宇軒、營養師秦譞、內科醫師李月花、皮膚科醫師謝俊鋒及阿茲海默症 協會。

設立於El Camino Health的華人健康促進計畫專長於提供適合華人的健康和醫療資訊，在本次活動中，將以「預防三高」為主題，由黨宇軒在「請問醫師」攤位上回答和高血壓 有關的問題，秦譞則在「請問營養師」攤位上回答預防三高的飲食問題。

黨宇軒畢業於凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）醫學 院，2018年回灣區執業，曾任巴洛阿圖醫療基金會（PAMF）內科醫師，目前獨立開業自己的診所。秦譞是獨立執業的註冊營養師，也是認證的糖尿病護理和教育專員，她與許多組織長期合作推動社區的健康生活型態，專長於糖尿病、體重管理、健康生活型態的課程和諮詢，也提供私人營養諮詢。

請問醫生攤位於上午11時至下午1時舉行，請問營養師攤位於下午1時至3時舉行，現場並提供和高血壓和糖尿病預防的各種資訊，活動中會免費發送如何減鹽的冰箱磁貼。

李月花也在現場設攤，為社區服務免費做健康諮詢。李月花在中國與美國都接受過醫學訓練，她在中國完成醫學博士學位後，2011年來美在舊金山青光眼眼科中心完成為期一年的臨床訪問學者。李月花在2021年成立了私人內科診所，專注於灣區華人的疾病預防與健康教育。

亞裔健康計畫基金會也將在現場設攤，推廣皮膚保健與皮膚防曬的重要性。負責該基金會的皮膚科醫師謝俊鋒指出，許多人不了解防曬品上面的SPF（Sun Protection Factor）以及UV等防曬用語的意思，他都會在現場一一指出各種防曬迷思與需注意事項。