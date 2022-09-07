我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

中秋嘉年華倒計時 義診攤位服務讀者

本報訊
阿茲海默症協會將到嘉年華現場宣導失智症相關議題。（本報檔案照片）
阿茲海默症協會將到嘉年華現場宣導失智症相關議題。（本報檔案照片）

舊金山世界日報9月10日將在庫比蒂諾Main Street商場舉行「2022中秋嘉年華」活動，現場也設有義診區，由華裔醫師、營養師及醫療團隊親自參與活動，設有五個攤位，替民眾解答華裔常見的健康疑問與需求。五大主題及醫師分別為：內科醫師黨宇軒、營養師秦譞、內科醫師李月花、皮膚科醫師謝俊鋒及阿茲海默症協會。 

設立於El Camino Health的華人健康促進計畫專長於提供適合華人的健康和醫療資訊，在本次活動中，將以「預防三高」為主題，由黨宇軒在「請問醫師」攤位上回答和高血壓有關的問題，秦譞則在「請問營養師」攤位上回答預防三高的飲食問題。 

黨宇軒畢業於凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）醫學院，2018年回灣區執業，曾任巴洛阿圖醫療基金會（PAMF）內科醫師，目前獨立開業自己的診所。秦譞是獨立執業的註冊營養師，也是認證的糖尿病護理和教育專員，她與許多組織長期合作推動社區的健康生活型態，專長於糖尿病、體重管理、健康生活型態的課程和諮詢，也提供私人營養諮詢。 

請問醫生攤位於上午11時至下午1時舉行，請問營養師攤位於下午1時至3時舉行，現場並提供和高血壓和糖尿病預防的各種資訊，活動中會免費發送如何減鹽的冰箱磁貼。 

李月花也在現場設攤，為社區服務免費做健康諮詢。李月花在中國與美國都接受過醫學訓練，她在中國完成醫學博士學位後，2011年來美在舊金山青光眼眼科中心完成為期一年的臨床訪問學者。李月花在2021年成立了私人內科診所，專注於灣區華人的疾病預防與健康教育。 

亞裔健康計畫基金會也將在現場設攤，推廣皮膚保健與皮膚防曬的重要性。負責該基金會的皮膚科醫師謝俊鋒指出，許多人不了解防曬品上面的SPF（Sun Protection Factor）以及UV等防曬用語的意思，他都會在現場一一指出各種防曬迷思與需注意事項。 

當天阿茲海默症協會將到場宣導失智症相關議題，提醒民眾留意阿茲海默症發生的可能。阿茲海默協會華裔資深外展經理張珮寧指出，目前有超過600萬美國人患有阿滋海默症，其中只有一半的患者得到了診斷，許多人延誤了所需的照護，並可能處於風險之中。他們將在現場宣導注意阿茲海默症的訊息，讓民眾更能關心家中長輩。

El Camino Health華人健康促進計畫參與本次嘉年華活動。（本報檔案照...
El Camino Health華人健康促進計畫參與本次嘉年華活動。（本報檔案照片）

阿茲海默症 高血壓 醫學

上一則

長者多運動、手腦並用 防大腦退化

下一則

勞工節灣區最高溫達117度 北加史上最熱9月

延伸閱讀

美國福建公所迎中秋 9日送月餅、辦座談

美國福建公所迎中秋 9日送月餅、辦座談
中秋嘉年華巡禮 9/10歡迎親子同樂

中秋嘉年華巡禮 9/10歡迎親子同樂
世界日報 嗨中秋園遊嘉年華活動 攤位介紹

世界日報 嗨中秋園遊嘉年華活動 攤位介紹
安卓電視盒 中秋特惠

安卓電視盒 中秋特惠
中秋人團圓 在家做甜點

中秋人團圓 在家做甜點

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20
被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

2022-09-02 02:20
灣區房屋價值的7月分月度跌幅全美最大。房地產專家指出，首要因素是灣區為全國房價最昂貴地點，買家可承受範圍已屆臨界點。(Getty Images)

灣區房市降溫 7月房價跌幅全美最大

2022-09-04 02:05

超人氣

更多 >
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍
好市多挖寶 10個退休人士必買的商品

好市多挖寶 10個退休人士必買的商品