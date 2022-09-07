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晶片重返美國製造 矽谷準備好了？

編譯組／灣區6日電
美國將把晶片移回國內製造，晶片誕生地矽谷處在有利位置，加速圍繞微電子研發並將其應用在新技術。優勢是加強已走過的足跡。(Getty Images)
美國將把晶片移回國內製造，晶片誕生地矽谷處在有利位置，加速圍繞微電子研發並將其應用在新技術。優勢是加強已走過的足跡。(Getty Images)

矽谷將成就歸功於目前幾乎在海外製造的電腦晶片發明。拜登總統8月簽署「晶片與科學法案」(CHIPS and Science Act)經費527億元，是否可將從手機到F-15戰鬥機的電子心臟晶片，移回美國本土製造？專家認為，加州可能永遠無法回到晶片產業全盛時期，但聯邦資金可協助增加優勢，只要足夠專注與渴求，一切都有可能。

美國本土半導體產業已開始起飛，亞利桑那州、德州、新墨西哥州與俄亥俄州即將建設新大型工廠，反映出製造商有信心美國將資助經費。不過，沒有一家正在計畫的大型工廠設在晶片發源地矽谷。但可確定的是，加州仍是晶片供應鏈尖端的領導者，例如研發、設計、製造工具與分析晶片性能的先進自動化設備。這些與晶片相關業務，也可獲得資金支持。

五大晶片設備製造商中的三家：Lam Research、應用材料(Applied Materials)、KLA Corporation都在灣區。強大晶片設計商：Nvidia、Apple與Google也在灣區。Synopsis與其他提供晶片設計軟體的公司也在矽谷。史丹福大學、柏克萊加大、聖荷西州大等學術機構擁有世界級技術研究。

「矽谷領導集團」(Silicon Valley Leadership Group)科技政策專家穆尼奧斯(Peter Leroe-Muñoz)表示，灣區處在有利位置，加速圍繞微電子研發並將其應用在新技術。在研發與應用兩個基礎上，加州有能力可獲取部分聯邦經費。矽谷優勢是加強已走過的足跡。

「Luminous Computing」總裁霍賀伯格(Michael Hochberg)表示，歷史上來看，矽谷是建造晶圓廠的地方。現在，若想做世界級晶片，必須與海外公司合作。50年前，在亞洲離岸外包具有意義。可降低成本並協助美國公司在國際競爭保持競爭力，美國公司在亞洲投資工廠。在低成本的亞洲國家建造晶圓廠，比美國便宜35-45%，因為有當地政府支持。

目前，最先進晶片全由台積電(TSMC)製造。其為蘋果用於 iPhone 和 Mac PC的矽處理器的獨家供應商，也是 AMD、博通(Broadcom)和高通(Qualcomm)等其他美國主要公司的製造合作夥伴。美國是全球最大的晶片消費國，但本土只生產美國當地使用12%。

隨著美中緊張局勢緊張，政府官員感到擔憂。總部位在華府非營利性政策與國安研究機構「戰略與國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)指出，若有武力攻擊，台灣工廠將無法運轉，美國將失去為經濟和國防提供動力的晶片。

與疫情相關的供應鏈中斷，顯現出其脆弱，導致晶片短缺，對至少170個產業、尤其是汽車製造商產生了不利影響。

史丹福大學奈米製造機構主任、電機系教授黃漢森(H.-S. Philip Wong)表示，重啟美國供應鏈也將保護未來創新。製造商需要研發，才能製造出最好的新產品。研發人員需要製造商來實現他們的想法。半導體是寄望未來許多技術的基礎，包括人工智慧、量子計算、5G等。因此，必須擁有美國領導地位，需在半導體領域擁有領先地位。

晶片 矽谷 加州

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